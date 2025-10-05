У Львові зупинили громадський транспорт через масовану ворожу атаку

$41.280.00
48.500.00
ukenru
23:20 • 10014 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 39248 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 97002 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 89667 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 96066 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 119085 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 93716 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33 • 45154 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 53128 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02 • 35488 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.4м/с
91%
744мм
Популярнi новини
росіяни втратили доступ до чистої питної води - Служба зовнішньої розвідки України4 жовтня, 22:58 • 8540 перегляди
Аеропорт Вільнюса закрили через невідомі літаючі об'єктиPhoto23:39 • 12271 перегляди
Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл продає у США свій розкішний 100-річний особняк Photo00:13 • 11493 перегляди
Глава МЗС Туреччини прогнозує переговорний прорив у війні росії проти України через кілька місяців02:37 • 7480 перегляди
В росії злетів Міг-31К: ракетна загроза для всієї України03:13 • 6542 перегляди
Публікації
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 97021 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 61505 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 73665 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 119088 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 93722 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Іван Федоров
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Донецька область
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Чехія
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 36179 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 34517 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 89678 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 45888 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 48124 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Ту-95
«Калібр» (сімейство ракет)
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

У Львові зупинили громадський транспорт через масовану ворожу атаку

Київ • УНН

 • 2772 перегляди

Вранці 5 жовтня у Львові призупинили роботу громадського транспорту. Міський голова Андрій Садовий закликав мешканців залишатися в безпеці через масовану ворожу атаку.

У Львові зупинили громадський транспорт через масовану ворожу атаку

Вранці 5 жовтня, у Львові через масштабний обстріл міста призупинили роботу громадського транспорту. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram, передає УНН.

Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути

- йдеться у дописі.

"Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - додав Садовий.

Нагадаємо

Вранці 5 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. 

росія накопичувала ракети у вересні для нових масштабних ударів по Україні - ISW04.10.25, 07:29 • 3948 переглядiв

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Андрій Садовий
МіГ-31
Україна
Львів