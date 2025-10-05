У Львові зупинили громадський транспорт через масовану ворожу атаку
Київ • УНН
Вранці 5 жовтня у Львові призупинили роботу громадського транспорту. Міський голова Андрій Садовий закликав мешканців залишатися в безпеці через масовану ворожу атаку.
Вранці 5 жовтня, у Львові через масштабний обстріл міста призупинили роботу громадського транспорту. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у своєму Telegram, передає УНН.
Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути
"Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - додав Садовий.
Нагадаємо
Вранці 5 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К.
