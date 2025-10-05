Во Львове остановили общественный транспорт из-за массированной вражеской атаки
Киев • УНН
Утром 5 октября во Львове приостановили работу общественного транспорта. Мэр Андрей Садовый призвал жителей оставаться в безопасности из-за массированной вражеской атаки.
Утром 5 октября во Львове из-за масштабного обстрела города приостановили работу общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram, передает УНН.
Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты
"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - добавил Садовый.
Напомним
Утром 5 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.
Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW04.10.25, 07:29 • 3856 просмотров