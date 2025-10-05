$41.280.00
23:20 • 8556 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 37740 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 95703 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 88716 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 95397 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 118440 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 93162 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44999 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53053 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35437 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Во Львове остановили общественный транспорт из-за массированной вражеской атаки

Киев • УНН

 • 2424 просмотра

Утром 5 октября во Львове приостановили работу общественного транспорта. Мэр Андрей Садовый призвал жителей оставаться в безопасности из-за массированной вражеской атаки.

Во Львове остановили общественный транспорт из-за массированной вражеской атаки

Утром 5 октября во Львове из-за масштабного обстрела города приостановили работу общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в своем Telegram, передает УНН.

Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты

- говорится в сообщении.

"Прошу жителей оставаться в безопасности! Сейчас выезд на улицы опасен!", - добавил Садовый.

Напомним

Утром 5 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К.

Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW04.10.25, 07:29 • 3856 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Андрей Садовый
МиГ-31
Украина
Львов