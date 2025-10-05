В росії злетів Міг-31К: ракетна загроза для всієї України
Київ • УНН
Вранці 5 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К. Цей літак є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал".
Вранці 5 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, що є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал". Про це інформує УНН з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
УВАГА! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка"
Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня о 03:34 Збройні сили України зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Це сталося після зльоту кількох бортів Ту-95 у Росії, що може свідчити про можливу ракетну атаку.
