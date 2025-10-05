В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины
Киев • УНН
Утром 5 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
Утром 5 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка"
Напомним, в воскресенье, 5 октября в 03:34 Вооруженные силы Украины зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Это произошло после взлета нескольких бортов Ту-95 в России, что может свидетельствовать о возможной ракетной атаке.
