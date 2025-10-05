В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины

$41.280.00
48.500.00
ukenru
23:20 • 2262 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 31742 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 90921 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 85203 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 93133 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украины нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 116222 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 91277 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 44576 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 52890 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 35301 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В одном из штатов США приняли "Закон Ирины" после жестокого убийства украинки
Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области - DeepState
россияне потеряли доступ к чистой питьевой воде - Служба внешней разведки Украины
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектов
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особняк
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбная
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 116222 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 91277 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией
Актуальное
Шахед-136
Ту-95
Дассо Мираж 2000
Lockheed Martin F-35 Lightning II
«Калибр» (семейство ракет)

В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Утром 5 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Этот самолет является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".

В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины

Утром 5 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". Об этом информирует УНН со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.       

ВНИМАНИЕ! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка"

- говорится в сообщении. 

Напомним, в воскресенье, 5 октября в 03:34 Вооруженные силы Украины зафиксировали вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря. Это произошло после взлета нескольких бортов Ту-95 в России, что может свидетельствовать о возможной ракетной атаке.  

Польша подняла истребители из-за массированной российской атаки по Украине05.10.25, 04:53 • 1196 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Ту-95
«Калибр» (семейство ракет)
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Украина