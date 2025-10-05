$41.280.00
В Ивано-Франковской области целью рф были объекты критической инфраструктуры - ОВА

Киев • УНН

 • 212 просмотра

Ночью россияне атаковали Ивано-Франковскую область, целью были объекты критической инфраструктуры. Пострадавших нет, однако в одной из общин частично поврежден жилой дом.

В Ивано-Франковской области целью рф были объекты критической инфраструктуры - ОВА

россияне ночью массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Целью были объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, передает УНН.

Подробности

Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны. Целью были объекты критической инфраструктуры

- написала Онищук.

Она отметила, что по предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался.

В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом

- сообщила Онищук.

Дополнение

В ночь на воскресенье, 5 октября россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.

Также во Львове под ударом оказался индустриальный парк Sparrow.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Ивано-Франковская область
Львов