В Ивано-Франковской области целью рф были объекты критической инфраструктуры - ОВА
Киев • УНН
Ночью россияне атаковали Ивано-Франковскую область, целью были объекты критической инфраструктуры. Пострадавших нет, однако в одной из общин частично поврежден жилой дом.
россияне ночью массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Целью были объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, передает УНН.
Подробности
Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны. Целью были объекты критической инфраструктуры
Она отметила, что по предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался.
В одной из общин области в результате атаки частично поврежден жилой дом
Дополнение
В ночь на воскресенье, 5 октября россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.
Также во Львове под ударом оказался индустриальный парк Sparrow.