4 жовтня, 23:20
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
3 жовтня, 10:33
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:02
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару

Київ • УНН

 • 936 перегляди

5 жовтня росіяни атакували Львів, під ударом опинився цивільний індустріальний парк Sparrow. За попередніми даними, постраждалих немає, об'єкт не мав військової складової.

Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару

У неділю, 5 жовтня, росіяни атакували Львів - під ударом опинився індустріальний парк Sparrow. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.

Деталі

За попередніми даними, постраждалих немає.

Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової

- написав Садовий. 

Він додав, що на Львів летить ще один ворожий дрон.

Додатково

Згідно інформації на сайті архітектурної компанії abmk, загальна площа індустріального парку Sparrow - 113 000 м2. Об’єкт було спроєктовано в 2020 році, почали будувати в 2021 році, а закінчили в 2023 році.

Основними завданнями створення індустріального парку є:

  • розвиток індустріального та логістичного потенціалу регіону шляхом створення необхідної інфраструктури;
    • активізація інноваційної діяльності;
      • реалізація потенціалу BPO, SSC;
        • зростання обсягу інвестицій у регіон;
          • збільшення податкових надходжень та платежів до бюджету та державних цільових фондів;
            • створення нових робочих місць, в тому числі для висококваліфікованих кадрів;
              • підвищення рівня доходів у регіоні.

                Нагадаємо

                У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.

                Євген Устименко

                Електроенергія
                Андрій Садовий
                Львів