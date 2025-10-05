Атака рф на Львів: індустріальний парк Sparrow зазнав удару
Київ • УНН
5 жовтня росіяни атакували Львів, під ударом опинився цивільний індустріальний парк Sparrow. За попередніми даними, постраждалих немає, об'єкт не мав військової складової.
У неділю, 5 жовтня, росіяни атакували Львів - під ударом опинився індустріальний парк Sparrow. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, передає УНН.
Деталі
За попередніми даними, постраждалих немає.
Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової
Він додав, що на Львів летить ще один ворожий дрон.
Додатково
Згідно інформації на сайті архітектурної компанії abmk, загальна площа індустріального парку Sparrow - 113 000 м2. Об’єкт було спроєктовано в 2020 році, почали будувати в 2021 році, а закінчили в 2023 році.
Основними завданнями створення індустріального парку є:
- розвиток індустріального та логістичного потенціалу регіону шляхом створення необхідної інфраструктури;
- активізація інноваційної діяльності;
- реалізація потенціалу BPO, SSC;
- зростання обсягу інвестицій у регіон;
- збільшення податкових надходжень та платежів до бюджету та державних цільових фондів;
- створення нових робочих місць, в тому числі для висококваліфікованих кадрів;
- підвищення рівня доходів у регіоні.
Нагадаємо
У ніч на неділю, 5 жовтня росія масовано атакувала Львів ударними дронами та ракетами. У місті працювали сили ППО, гриміли вибухи. Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлена частина міста.