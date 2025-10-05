$41.280.00
Атака рф на Львов: индустриальный парк Sparrow подвергся удару

Киев • УНН

 • 90 просмотра

5 октября россияне атаковали Львов, под ударом оказался гражданский индустриальный парк Sparrow. По предварительным данным, пострадавших нет, объект не имел военной составляющей.

Атака рф на Львов: индустриальный парк Sparrow подвергся удару

В воскресенье, 5 октября, россияне атаковали Львов - под ударом оказался индустриальный парк Sparrow. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.

Подробности

По предварительным данным, пострадавших нет.

Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей

- написал Садовый. 

Он добавил, что на Львов летит еще один вражеский дрон.

Дополнительно

Согласно информации на сайте архитектурной компании abmk, общая площадь индустриального парка Sparrow - 113 000 м2. Объект был спроектирован в 2020 году, начали строить в 2021 году, а закончили в 2023 году.

Основными задачами создания индустриального парка являются:

  • развитие индустриального и логистического потенциала региона путем создания необходимой инфраструктуры;
    • активизация инновационной деятельности;
      • реализация потенциала BPO, SSC;
        • рост объема инвестиций в регион;
          • увеличение налоговых поступлений и платежей в бюджет и государственные целевые фонды;
            • создание новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных кадров;
              • повышение уровня доходов в регионе.

                Напомним

                В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.

                Евгений Устименко

