Атака рф на Львов: индустриальный парк Sparrow подвергся удару
Киев • УНН
5 октября россияне атаковали Львов, под ударом оказался гражданский индустриальный парк Sparrow. По предварительным данным, пострадавших нет, объект не имел военной составляющей.
В воскресенье, 5 октября, россияне атаковали Львов - под ударом оказался индустриальный парк Sparrow. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, передает УНН.
Подробности
По предварительным данным, пострадавших нет.
Это гражданский объект, без какой-либо милитарной составляющей
Он добавил, что на Львов летит еще один вражеский дрон.
Дополнительно
Согласно информации на сайте архитектурной компании abmk, общая площадь индустриального парка Sparrow - 113 000 м2. Объект был спроектирован в 2020 году, начали строить в 2021 году, а закончили в 2023 году.
Основными задачами создания индустриального парка являются:
- развитие индустриального и логистического потенциала региона путем создания необходимой инфраструктуры;
- активизация инновационной деятельности;
- реализация потенциала BPO, SSC;
- рост объема инвестиций в регион;
- увеличение налоговых поступлений и платежей в бюджет и государственные целевые фонды;
- создание новых рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных кадров;
- повышение уровня доходов в регионе.
Напомним
В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия массированно атаковала Львов ударными дронами и ракетами. В городе работали силы ПВО, гремели взрывы. В результате вражеского обстрела обесточена часть города.