Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні

росія запустила по Україні вночі понад 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. Пʼятеро людей загинуло. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою - більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "шахедами" і в тому числі "кинджалами". Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом. Станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор

За його словами, зараз на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи.

Постійно отримую доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Очікую максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах

Також він повідомив, що сьогодні росіяни знову били по інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити путіна зупинитися