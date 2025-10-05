Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине

россия запустила по Украине ночью более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Известно об около 10 пострадавших в результате атаки. Пять человек погибли. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Этой ночью Украина снова была под российской комбинированной атакой - более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, "шахедами" и в том числе "кинжалами". Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области были под ударом. По состоянию на сейчас известно о около 10 пострадавших в результате атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора

По его словам, сейчас на местах, где это необходимо, продолжаются спасательные и восстановительные работы.

Постоянно получаю доклады от министра внутренних дел Игоря Клименко и министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, руководителей областных военных администраций, главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Ожидаю максимально оперативную и качественную работу чиновников по ликвидации последствий в пострадавших регионах

Также он сообщил, что сегодня россияне снова били по инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

Нужно больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь к настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить путина остановиться