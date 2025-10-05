рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры: Минэнерго сообщило о последствиях

Ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

В результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе

Сообщается, что сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Враг снова атаковал Черниговщину. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение