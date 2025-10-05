рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры: Минэнерго сообщило о последствиях

$41.280.00
48.500.00
ukenru
07:57 • 6306 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 23568 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 56859 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 114200 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 102059 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 103002 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 127626 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 101096 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 46641 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 53685 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.9м/с
70%
744мм
Популярные новости
Аэропорт Вильнюса закрыли из-за неизвестных летающих объектовPhoto4 октября, 23:39 • 20649 просмотра
Олимпийская чемпионка Оксана Баюл продает в США свой роскошный 100-летний особнякPhoto5 октября, 00:13 • 27608 просмотра
Греция планирует передать Украине пакет тяжелого вооружения и боеприпасов на 199 миллионов евро5 октября, 02:22 • 6532 просмотра
Глава МИД Турции прогнозирует переговорный прорыв в войне России против Украины через несколько месяцев5 октября, 02:37 • 16801 просмотра
В россии взлетел МиГ-31К: ракетная угроза для всей Украины5 октября, 03:13 • 16742 просмотра
публикации
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 114200 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 68480 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 81158 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 127626 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 101096 просмотра
Актуальные люди
Андрей Садовый
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Львов
Запорожье
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 40093 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 38078 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 102059 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 48760 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 50881 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ту-95
«Калибр» (семейство ракет)
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31

рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры: Минэнерго сообщило о последствиях

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию потребителей в Запорожье и районе.

рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры: Минэнерго сообщило о последствиях

Ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Подробности

В результате комбинированного удара, в частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе

- говорится в сообщении.

Сообщается, что сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях.

Враг снова атаковал Черниговщину. Здесь продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение

- информирует Минэнерго.

Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине05.10.25, 10:57 • 6306 просмотров

Дополнение

россияне ночью массированно атаковали Ивано-Франковскую область. Целью были объекты критической инфраструктуры.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Ивано-Франковская область
Сумская область
Черниговская область
Украина
Запорожье