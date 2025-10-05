Информация об экстренных отключениях света во всех регионах Украины - фейк

Информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины - это фейк. Сейчас ситуация в энергосистеме остается стабильной и контролируемой. НЭК "Укрэнерго" не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрэнерго".

После ночной массированной ракетно-дроновой атаки - во многих телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины. При этом мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" подчеркивают, что такие сообщения - это очередная манипуляция на чувствительной теме.

"Укрэнерго" призывает людей не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Данные, которые требуют при регистрации на телеграм-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в своих недобросовестных целях. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой. НЭК "Укрэнерго" не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов