Информация об экстренных отключениях света во всех регионах Украины - фейк
Киев • УНН
Информация об ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии по всей Украине является фейком. Ситуация в энергосистеме стабильная, "Укрэнерго" не применяет ограничений.
Информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины - это фейк. Сейчас ситуация в энергосистеме остается стабильной и контролируемой. НЭК "Укрэнерго" не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрэнерго".
Подробности
После ночной массированной ракетно-дроновой атаки - во многих телеграм-каналах распространяется недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины. При этом мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальную информацию от Министерства энергетики и ссылаются на "Укрэнерго"
В "Укрэнерго" подчеркивают, что такие сообщения - это очередная манипуляция на чувствительной теме.
"Укрэнерго" призывает людей не переходить по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Данные, которые требуют при регистрации на телеграм-каналах, распространяющих фейки, могут быть использованы мошенниками в своих недобросовестных целях. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой. НЭК "Укрэнерго" не применяет мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном из регионов
Дополнение
Минэнерго сообщало, что ночью рф нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, повреждено оборудование АО "Запорожьеоблэнерго", что привело к обесточиванию значительного количества потребителей в областном центре и Запорожском районе.