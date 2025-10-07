россияне запустили фейк о польских наемниках в ВСУ, которые принимают наркотики, чтобы "не спать и не есть" – ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации разоблачил фейк РФ о польских наемниках в ВСУ, которые якобы употребляют наркотики, чтобы не спать и не есть. Эта дезинформация направлена на дискредитацию украинских военных и иностранных добровольцев.
российская пропаганда запустила очередной фейк, направленный на дискредитацию украинских военных и иностранных добровольцев, воюющих на стороне Украины. Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил очередную попытку кремля посеять недоверие к Силам обороны, пишет УНН.
Подробности
Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне дезинформационных материалов, распространяемых российскими пропагандистами. На этот раз кремлевские ресурсы выдумали историю о якобы "польских наемниках", которые "используют наркотики, позволяющие не спать и не есть до двух недель".
Единственным "доказательством" российские медиа назвали рассказ мужчины, представленного как "военнослужащий армии рф". Никаких подтверждений или независимых свидетельств этой информации, как обычно, нет.
В ЦПД подчеркнули, что подобные информационные вбросы являются элементом системной кампании кремля, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и иностранных добровольцев, которые помогают нашему государству в борьбе против российской агрессии.
Такие фейки, по данным Центра, имеют целью усилить внутреннюю пропаганду в россии и создать иллюзию, что москва воюет не только с Украиной, а "со всем Западом".
Таким образом кремль пытается оправдать собственные поражения на фронте и мобилизовать поддержку среди российской аудитории, используя ложь как основной инструмент влияния
