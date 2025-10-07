россияне запустили фейк о польских наемниках в ВСУ, которые принимают наркотики, чтобы "не спать и не есть" – ЦПД

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 2526 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 3630 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 10175 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 14620 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 16375 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41346 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44112 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 71810 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59489 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56718 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Популярные новости
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT7 октября, 05:57 • 26244 просмотра
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов7 октября, 06:06 • 18666 просмотра
В странах Балтии и Польше раскритиковали Меркель за намек на вину за вторжение рф в Украину - Politico7 октября, 08:41 • 11677 просмотра
Windows 11 теперь нельзя установить без учетной записи Microsoft7 октября, 08:48 • 7026 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 13020 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство15:10 • 2510 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 6596 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 41344 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 56261 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 65552 просмотра
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула11:00 • 13091 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 25989 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 78753 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 74241 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 149156 просмотра
россияне запустили фейк о польских наемниках в ВСУ, которые принимают наркотики, чтобы "не спать и не есть" – ЦПД

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Центр противодействия дезинформации разоблачил фейк РФ о польских наемниках в ВСУ, которые якобы употребляют наркотики, чтобы не спать и не есть. Эта дезинформация направлена на дискредитацию украинских военных и иностранных добровольцев.

россияне запустили фейк о польских наемниках в ВСУ, которые принимают наркотики, чтобы "не спать и не есть" – ЦПД

российская пропаганда запустила очередной фейк, направленный на дискредитацию украинских военных и иностранных добровольцев, воюющих на стороне Украины. Центр противодействия дезинформации при СНБО разоблачил очередную попытку кремля посеять недоверие к Силам обороны, пишет УНН.

Подробности

Центр противодействия дезинформации сообщил о новой волне дезинформационных материалов, распространяемых российскими пропагандистами. На этот раз кремлевские ресурсы выдумали историю о якобы "польских наемниках", которые "используют наркотики, позволяющие не спать и не есть до двух недель".

Единственным "доказательством" российские медиа назвали рассказ мужчины, представленного как "военнослужащий армии рф". Никаких подтверждений или независимых свидетельств этой информации, как обычно, нет.

Переговоры между США и Китаем могут кардинально изменить расстановку сил в мире – ЦПД07.10.25, 17:36 • 654 просмотра

В ЦПД подчеркнули, что подобные информационные вбросы являются элементом системной кампании кремля, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и иностранных добровольцев, которые помогают нашему государству в борьбе против российской агрессии.

Такие фейки, по данным Центра, имеют целью усилить внутреннюю пропаганду в россии и создать иллюзию, что москва воюет не только с Украиной, а "со всем Западом".

Таким образом кремль пытается оправдать собственные поражения на фронте и мобилизовать поддержку среди российской аудитории, используя ложь как основной инструмент влияния 

– отмечают в ЦПД.

Информация об экстренных отключениях света во всех регионах Украины - фейк05.10.25, 13:39 • 5689 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Китай
Соединённые Штаты
Украина