В Германии впервые за 35 лет предупредили о возможности войны

$41.640.00
48.520.00
ukenru
02:26 • 2448 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 41285 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
19 октября, 16:40 • 34603 просмотра
Враг готов к массированному удару по Украине – атака возможна в течение 48-72 часов – мониторинг
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 67498 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 42673 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 42128 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 40329 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 46654 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 54613 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Эксклюзив
18 октября, 10:58 • 47993 просмотра
В Виннице водитель наехал на полицейского
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.2м/с
92%
748мм
Популярные новости
РФ атаковала шахту в Днепропетровской области: под землей 192 шахтера – ДТЭК19 октября, 17:27 • 8216 просмотра
Джо Байден впервые появился на публике после начала лучевой терапии рака простаты – NYPPhoto19 октября, 17:44 • 4308 просмотра
СМИ показали видеокадры ограбления французского ЛувраVideo19 октября, 17:55 • 11436 просмотра
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto21:58 • 10711 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому00:21 • 12335 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 67501 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 49641 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 129961 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 151060 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 174423 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Пит Хегсетх
Густаво Петро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Египет
Черниговская область
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 42651 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 47615 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 66277 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 66192 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 92778 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Шахед-136
Фокс Ньюс
Дипломатка

В Германии впервые за 35 лет предупредили о возможности войны

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Федеральное управление гражданской защиты Германии (BBK) обновило руководство, признав войну реальной угрозой. Рекомендации включают запасы продуктов на 3-10 дней и советы по дезинформации.

В Германии впервые за 35 лет предупредили о возможности войны

Федеральное управление гражданской защиты Германии (BBK) выпустило новое руководство по подготовке к чрезвычайным ситуациям. В нем война больше не рассматривается как маловероятная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Подробности

Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при катастрофах (BBK) выпустило новый отчет, в котором война больше не рассматривается как маловероятная.

Отмечается, что это решение обусловлено продолжающейся агрессией России против Украины и угрозами, которые Кремль создает для европейской безопасности.

В рекомендациях BBK, ориентированных на растущие опасения граждан, подчеркивается важность подготовки к кризисным ситуациям, в частности, к созданию запасов продуктов на 3–10 дней.

Швеция призвала ЕС перейти в "режим войны" для сохранения мира20.10.25, 00:32 • 1796 просмотров

В новом руководстве BBK "Подготовка к кризисам и катастрофам" также даются советы по распознаванию дезинформации и инструкции действий в случае нападений или взрывов.

Эти обновления подчеркивают необходимость повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям, таким как война или другие угрозы.

Поляки массово готовятся к войне с Россией: детали военных тренировок19.10.25, 03:02 • 4126 просмотров

Такие рекомендации обусловлены не только внешними рисками, но и стремлением повысить осведомленность граждан в вопросах безопасности.

Ожидается, что новые советы получат одобрительный отклик в обществе, поскольку необходимость предупредительных мер становится все более очевидной.

В Германии обсуждают возобновление военной службы: предлагают лотерею для призыва, но у министра обороны есть вопросы - СМИ15.10.25, 08:38 • 2669 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Война в Украине
Германия
Украина