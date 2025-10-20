В Германии впервые за 35 лет предупредили о возможности войны
Киев • УНН
Федеральное управление гражданской защиты Германии (BBK) обновило руководство, признав войну реальной угрозой. Рекомендации включают запасы продуктов на 3-10 дней и советы по дезинформации.
Федеральное управление гражданской защиты Германии (BBK) выпустило новое руководство по подготовке к чрезвычайным ситуациям. В нем война больше не рассматривается как маловероятная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Подробности
Немецкое Федеральное управление гражданской защиты и помощи при катастрофах (BBK) выпустило новый отчет, в котором война больше не рассматривается как маловероятная.
Отмечается, что это решение обусловлено продолжающейся агрессией России против Украины и угрозами, которые Кремль создает для европейской безопасности.
В рекомендациях BBK, ориентированных на растущие опасения граждан, подчеркивается важность подготовки к кризисным ситуациям, в частности, к созданию запасов продуктов на 3–10 дней.
В новом руководстве BBK "Подготовка к кризисам и катастрофам" также даются советы по распознаванию дезинформации и инструкции действий в случае нападений или взрывов.
Эти обновления подчеркивают необходимость повышения готовности населения к чрезвычайным ситуациям, таким как война или другие угрозы.
Такие рекомендации обусловлены не только внешними рисками, но и стремлением повысить осведомленность граждан в вопросах безопасности.
Ожидается, что новые советы получат одобрительный отклик в обществе, поскольку необходимость предупредительных мер становится все более очевидной.
