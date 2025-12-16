$42.190.08
00:23 • 682 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 980 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
21:58 • 2078 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
19:26 • 11054 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 36376 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 33532 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
15 грудня, 14:54 • 27843 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
15 грудня, 14:20 • 25398 перегляди
МОЗ ігнорує необхідність повної перевірки клініки скандальної клініки Odrex в Одесі
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 40019 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 12:05 • 23266 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
росія запускає в Африці нову мережу впливу через мову та освіту

Київ • УНН

 • 56 перегляди

У Каїрі заснували Панафриканську асоціацію викладачів російської мови та літератури, що збіглося з активізацією російських інформаційних операцій в Африці. росія створює структури для просування російської мови та ідеології, використовуючи найманські формування.

росія запускає в Африці нову мережу впливу через мову та освіту

росія посилює свою діяльність в Африці через мову, освіту та інформаційні проєкти, створюючи середовище африканців, лояльних до кремля та російськомовних. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

У Каїрі пройшла установча конференція Панафриканської асоціації викладачів російської мови та літератури. Захід став платформою для створення нової організації, визначення її порядку денного та обговорення проєктів з поширення російської мови в Африці.

Подія збіглася з активізацією російських інформаційних операцій в Африці. У вересні 2023 року москва створила "Африканську ініціативу" – "інформаційне агентство" на базі мережі, що виникла після розпаду терористичного угруповання "вагнер". Організація одразу відкрила офіси в Нігері, Буркіна-Фасо та Малі, де владу утримують проросійські хунти

- йдеться у дописі СЗРУ.

Зазначається, що агентством керує співробітник фсб Артем Курєєв, його заступницею є колишня працівниця пресслужби "вагнера" Анна Замараєва. 

Структура зосереджена на підготовці місцевих журналістів, залученні африканців до освіти в рф, інформаційній підтримці торгівлі російською зброєю та просуванні діяльності "африканського корпусу"

- повідомляє Служба зовнішьої розвідки України.

Партнерські проєкти з африканськими країнами активно розгортає Санкт-Петербурзький державний університет, який на конференції заявив про пріоритет створення професійної інфраструктури для викладачів російської мови.

Раніше університет закріпив роль провідника державної ідеології рф після видання словника державної мови. Його упорядники брали участь у зміні російської конституції та входили до команди підтримки путіна на виборах.

Південна Африка розслідує участь своїх громадян у війні рф в Україні06.11.25, 08:29 • 5046 переглядiв

Паралельно в російсько-африканському інформаційному просторі зросла увага до розміщення африканського корпусу в Центральноафриканській Республіці. Це підконтрольне Міноборони рф найманське формування активно нарощує військову присутність у регіоні.

Раніше бойовики цього підрозділу відзначилися злочинами в Малі. Під расистськими гаслами вони ґвалтували, катували та брали в заручники місцевих жителів, прикриваючись риторикою боротьби з тероризмом і дружньої допомоги росії.

Нагадаємо

ЦПД повідомляє про активізацію вербувальної кампанії рф в Ірані для поповнення військ. Іранцям пропонують 20 тисяч доларів "підйомних" та 2 тисячі доларів щомісяця за приєднання до російської армії.

Судан відкриває двері росії: Хартум пропонує москві першу військово-морську базу в Африці – WSJ01.12.25, 20:29 • 7209 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини СвітуОсвіта
російська пропаганда
Мобілізація
Володимир Путін
Служба зовнішньої розвідки України
Малі
Центральноафриканська Республіка
Каїр
Іран