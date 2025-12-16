росія запускає в Африці нову мережу впливу через мову та освіту
Київ • УНН
У Каїрі заснували Панафриканську асоціацію викладачів російської мови та літератури, що збіглося з активізацією російських інформаційних операцій в Африці. росія створює структури для просування російської мови та ідеології, використовуючи найманські формування.
росія посилює свою діяльність в Африці через мову, освіту та інформаційні проєкти, створюючи середовище африканців, лояльних до кремля та російськомовних. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.
Деталі
У Каїрі пройшла установча конференція Панафриканської асоціації викладачів російської мови та літератури. Захід став платформою для створення нової організації, визначення її порядку денного та обговорення проєктів з поширення російської мови в Африці.
Подія збіглася з активізацією російських інформаційних операцій в Африці. У вересні 2023 року москва створила "Африканську ініціативу" – "інформаційне агентство" на базі мережі, що виникла після розпаду терористичного угруповання "вагнер". Організація одразу відкрила офіси в Нігері, Буркіна-Фасо та Малі, де владу утримують проросійські хунти
Зазначається, що агентством керує співробітник фсб Артем Курєєв, його заступницею є колишня працівниця пресслужби "вагнера" Анна Замараєва.
Структура зосереджена на підготовці місцевих журналістів, залученні африканців до освіти в рф, інформаційній підтримці торгівлі російською зброєю та просуванні діяльності "африканського корпусу"
Партнерські проєкти з африканськими країнами активно розгортає Санкт-Петербурзький державний університет, який на конференції заявив про пріоритет створення професійної інфраструктури для викладачів російської мови.
Раніше університет закріпив роль провідника державної ідеології рф після видання словника державної мови. Його упорядники брали участь у зміні російської конституції та входили до команди підтримки путіна на виборах.
Паралельно в російсько-африканському інформаційному просторі зросла увага до розміщення африканського корпусу в Центральноафриканській Республіці. Це підконтрольне Міноборони рф найманське формування активно нарощує військову присутність у регіоні.
Раніше бойовики цього підрозділу відзначилися злочинами в Малі. Під расистськими гаслами вони ґвалтували, катували та брали в заручники місцевих жителів, прикриваючись риторикою боротьби з тероризмом і дружньої допомоги росії.
Нагадаємо
ЦПД повідомляє про активізацію вербувальної кампанії рф в Ірані для поповнення військ. Іранцям пропонують 20 тисяч доларів "підйомних" та 2 тисячі доларів щомісяця за приєднання до російської армії.
