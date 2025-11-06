Південна Африка розслідує участь своїх громадян у війні рф в Україні
Київ • УНН
Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса доручив розслідувати, як 17 південноафриканців опинилися на фронті в Донецькій області. Вони звернулися по допомогу до уряду, ймовірно, будучи завербованими найманцями.
Президент Південної Африки Сіріл Рамафоса доручив провести розслідування з приводу факту виявлення майже кілько десятків південноафриканців "у пастці" на фронті у Донецькій області.
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса видав наказ провести розслідування з приводу факту виявлення громадяни ПАР в російсько-українській війні.
За даними Вloomberg, розслідування розпочалося після того, як 17 південноафриканців, які "опинилися в пастці в Донбасі та звернулися за допомогою до уряду Південної Африки". Громадяни ПАР імовірно були завербовані для бойових діях, як найманці у війні росії проти України.
"Південноафриканський уряд працює через дипломатичні канали, щоб забезпечити повернення цих молодих людей", – йдеться в заяві офісу Рамафоси, опублікованій у четвер.
З 1998 року робота найманцем або участь у бойових діях від імені іншого уряду є злочином у Південній Африці.
З приводу появи південноафриканців на території Украни, у зоні бойового опору російській агресії, адміністрація президента ПАР заявила, що громадян африканської країни "заманили" обіцянками вигідних контрактів. Втім деталей про те, за кого представники Південної Африки мають воювати, на початкових етапах нібито "не надали".
Нагадаємо
Влада Південної Африки з'ясовує, як електронне обладнання виробництва Lightware Optoelectronics Ltd. було використано в російських безпілотниках. Компанія звинувачує "недобросовісних" покупців у незаконному використанні їхніх цивільних пристроїв.
росія залучає молодь з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва ударних дронів в особливій економічній зоні "Алабуга". Їм обіцяють високі зарплати.