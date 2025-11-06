ukenru
Южная Африка расследует участие своих граждан в войне РФ в Украине

Киев • УНН

 • 1176 просмотра

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса поручил расследовать, как 17 южноафриканцев оказались на фронте в Донецкой области. Они обратились за помощью к правительству, вероятно, будучи завербованными наемниками.

Южная Африка расследует участие своих граждан в войне РФ в Украине

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса поручил провести расследование по факту обнаружения почти двух десятков южноафриканцев "в ловушке" на фронте в Донецкой области.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса издал приказ провести расследование по факту обнаружения граждан ЮАР в российско-украинской войне. 

По данным Bloomberg, расследование началось после того, как 17 южноафриканцев, которые "оказались в ловушке в Донбассе и обратились за помощью к правительству Южной Африки". Граждане ЮАР предположительно были завербованы для боевых действий в качестве наемников в войне России против Украины.

"Южноафриканское правительство работает по дипломатическим каналам, чтобы обеспечить возвращение этих молодых людей", – говорится в заявлении офиса Рамафосы, опубликованном в четверг. 

С 1998 года работа наемником или участие в боевых действиях от имени другого правительства является преступлением в Южной Африке.

По поводу появления южноафриканцев на территории Украины, в зоне боевого сопротивления российской агрессии, администрация президента ЮАР заявила, что граждан африканской страны "заманили" обещаниями выгодных контрактов. Впрочем деталей о том, за кого представители Южной Африки должны воевать, на начальных этапах якобы "не предоставили". 

Напомним

Власти Южной Африки выясняют, как электронное оборудование производства Lightware Optoelectronics Ltd. было использовано в российских беспилотниках. Компания обвиняет "недобросовестных" покупателей в незаконном использовании их гражданских устройств.

Россия привлекает молодежь из Африки, Азии и Латинской Америки для производства ударных дронов в особой экономической зоне "Алабуга". Им обещают высокие зарплаты.

Игорь Тележников

