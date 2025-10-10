$41.400.09
13:35
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключень
12:07
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
10:53
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
09:44
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
10 жовтня, 07:24
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
Південна Африка розслідує, як їхнє "цивільне" обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

Київ • УНН

 1412 перегляди

Влада Південної Африки з'ясовує, як електронне обладнання виробництва Lightware Optoelectronics Ltd. було використано в російських безпілотниках. Компанія звинувачує "недобросовісних" покупців у незаконному використанні їхніх цивільних пристроїв.

Південна Африка розслідує, як їхнє "цивільне" обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

Раніше Владислав Власюк, спеціальний посланник України з питань санкцій, вказував на лазерний далекомір виробництва компанії Lightware Optoelectronics Ltd. За наявною інформацією, він може використовуватися для вимірювання відстаней та детонації у конструкції БпЛА окупантів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Південна Африка розслідує, як вона виготовила деталь для російських безпілотників, при цьому виробник, що фігурує у цьому викритті поки не може з'ясувати як рф отримала відповідне обладнання.

Згідно з відомою інформацією, на яку вказує Bloomberg, ідеться про лазерний далекомір виробництва компанії Lightware Optoelectronics Ltd.

З'явився коментар від представництва виробника:

  • Lightware Optoelectronics Ltd звинуватила «недобросовісних» покупців у використанні обладнання в російських безпілотниках;
    • зазначила, що відповідний пристрій не повинен продаватися для військового використання.

      Компанія також звинуватила "недобросовісних" покупців у використанні обладнання в російських безпілотниках.

      Контекст

      Датчик-далемір був названий серед компонентів, які, за словами українських розвідувальних служб у їхньому Telegram-каналі, були виявлені в російських безпілотниках. Цей компонент був знайдений у російському безпілотнику Гарпія-А1, так званому безпілотнику-смертнику далекого радіусу дії, який вибухає, досягаючи своєї цілі. Про це заявив цього тижня Владислав Власюк, спеціальний посланник України з питань санкцій.

      Вільний експорт, навіть сторонам гарячих воєн 

      Згідно із законодавством Південної Африки, компанії заборонено експортувати зброю до країни, яка бере участь у активному конфлікті, без дозволу Національного комітету з контролю над звичайними озброєннями уряду, або NCACC.

      Але цікава річ: обладнання Lightware призначене лише для цивільного використання. Тож компанія заявила, що немає потреби отримувати дозволи на експорт.

      Ми не підпадаємо під дію NCACC. .. Схоже, що недобросовісний оператор, без нашого відома, придбав наші датчики в іншому місці та незаконно використовував їх у Росії

      - така відповідь від виконавчого директора компанії Надії Нільсен.

      Нагадаємо

      За останні кілька місяців кількість повідомлень про дрони, що літають над європейським повітряним простором, різко зросла. Щонайменше 10 європейських країн за останні кілька місяців стали свідками загадкових вторгнень дронів.

      Ігор Тележніков

