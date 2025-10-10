Південна Африка розслідує, як їхнє "цивільне" обладнання потрапило до дронів-камікадзе рф

Раніше Владислав Власюк, спеціальний посланник України з питань санкцій, вказував на лазерний далекомір виробництва компанії Lightware Optoelectronics Ltd. За наявною інформацією, він може використовуватися для вимірювання відстаней та детонації у конструкції БпЛА окупантів, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Південна Африка розслідує, як вона виготовила деталь для російських безпілотників, при цьому виробник, що фігурує у цьому викритті поки не може з'ясувати як рф отримала відповідне обладнання.

Згідно з відомою інформацією, на яку вказує Bloomberg, ідеться про лазерний далекомір виробництва компанії Lightware Optoelectronics Ltd.

З'явився коментар від представництва виробника:

Lightware Optoelectronics Ltd звинуватила «недобросовісних» покупців у використанні обладнання в російських безпілотниках;

зазначила, що відповідний пристрій не повинен продаватися для військового використання.

Компанія також звинуватила "недобросовісних" покупців у використанні обладнання в російських безпілотниках.

Контекст

Датчик-далемір був названий серед компонентів, які, за словами українських розвідувальних служб у їхньому Telegram-каналі, були виявлені в російських безпілотниках. Цей компонент був знайдений у російському безпілотнику Гарпія-А1, так званому безпілотнику-смертнику далекого радіусу дії, який вибухає, досягаючи своєї цілі. Про це заявив цього тижня Владислав Власюк, спеціальний посланник України з питань санкцій.

Вільний експорт, навіть сторонам гарячих воєн

Згідно із законодавством Південної Африки, компанії заборонено експортувати зброю до країни, яка бере участь у активному конфлікті, без дозволу Національного комітету з контролю над звичайними озброєннями уряду, або NCACC.

Але цікава річ: обладнання Lightware призначене лише для цивільного використання. Тож компанія заявила, що немає потреби отримувати дозволи на експорт.

Ми не підпадаємо під дію NCACC. .. Схоже, що недобросовісний оператор, без нашого відома, придбав наші датчики в іншому місці та незаконно використовував їх у Росії - така відповідь від виконавчого директора компанії Надії Нільсен.

Нагадаємо

