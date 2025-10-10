$41.400.09
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Южная Африка расследует, как их «гражданское» оборудование попало в дроны-камикадзе РФ

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Власти Южной Африки выясняют, как электронное оборудование производства Lightware Optoelectronics Ltd. было использовано в российских беспилотниках. Компания обвиняет «недобросовестных» покупателей в незаконном использовании их гражданских устройств.

Южная Африка расследует, как их «гражданское» оборудование попало в дроны-камикадзе РФ

Ранее Владислав Власюк, специальный посланник Украины по вопросам санкций, указывал на лазерный дальномер производства компании Lightware Optoelectronics Ltd. По имеющейся информации, он может использоваться для измерения расстояний и детонации в конструкции БПЛА оккупантов, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Южная Африка расследует, как она произвела деталь для российских беспилотников, при этом производитель, фигурирующий в этом разоблачении, пока не может выяснить, как РФ получила соответствующее оборудование.

Согласно известной информации, на которую указывает Bloomberg, речь идет о лазерном дальномере производства компании Lightware Optoelectronics Ltd.

Появился комментарий от представительства производителя:

  • Lightware Optoelectronics Ltd обвинила «недобросовестных» покупателей в использовании оборудования в российских беспилотниках;
    • отметила, что соответствующее устройство не должно продаваться для военного использования.

      Компания также обвинила "недобросовестных" покупателей в использовании оборудования в российских беспилотниках.

      Контекст

      Датчик-дальномер был назван среди компонентов, которые, по словам украинских разведывательных служб в их Telegram-канале, были обнаружены в российских беспилотниках. Этот компонент был найден в российском беспилотнике Гарпия-А1, так называемом беспилотнике-смертнике дальнего радиуса действия, который взрывается, достигая своей цели. Об этом заявил на этой неделе Владислав Власюк, специальный посланник Украины по вопросам санкций.

      Свободный экспорт, даже сторонам горячих войн

      Согласно законодательству Южной Африки, компании запрещено экспортировать оружие в страну, участвующую в активном конфликте, без разрешения Национального комитета по контролю над обычными вооружениями правительства, или NCACC.

      Но интересная вещь: оборудование Lightware предназначено только для гражданского использования. Поэтому компания заявила, что нет необходимости получать разрешения на экспорт.

      Мы не подпадаем под действие NCACC. .. Похоже, что недобросовестный оператор, без нашего ведома, приобрел наши датчики в другом месте и незаконно использовал их в России

      - такой ответ от исполнительного директора компании Нади Нильсен.

      Напомним

      За последние несколько месяцев количество сообщений о дронах, летающих над европейским воздушным пространством, резко возросло. По меньшей мере 10 европейских стран за последние несколько месяцев стали свидетелями загадочных вторжений дронов.

      Игорь Тележников

      Bloomberg L.P.
      Южная Африка
      Украина