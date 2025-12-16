Россия запускает в Африке новую сеть влияния через язык и образование
В Каире основана Панафриканская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, что совпало с активизацией российских информационных операций в Африке. Россия создает структуры для продвижения русского языка и идеологии, используя наемнические формирования.
Россия усиливает свою деятельность в Африке через язык, образование и информационные проекты, создавая среду африканцев, лояльных к Кремлю и русскоязычных. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.
В Каире прошла учредительная конференция Панафриканской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Мероприятие стало платформой для создания новой организации, определения ее повестки дня и обсуждения проектов по распространению русского языка в Африке.
Событие совпало с активизацией российских информационных операций в Африке. В сентябре 2023 года Москва создала "Африканскую инициативу" – "информационное агентство" на базе сети, возникшей после распада террористической группировки "Вагнер". Организация сразу открыла офисы в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, где власть удерживают пророссийские хунты
Отмечается, что агентством руководит сотрудник ФСБ Артем Куреев, его заместителем является бывшая сотрудница пресс-службы "Вагнера" Анна Замараева.
Структура сосредоточена на подготовке местных журналистов, привлечении африканцев к образованию в РФ, информационной поддержке торговли российским оружием и продвижении деятельности "африканского корпуса"
Партнерские проекты с африканскими странами активно разворачивает Санкт-Петербургский государственный университет, который на конференции заявил о приоритете создания профессиональной инфраструктуры для преподавателей русского языка.
Ранее университет закрепил роль проводника государственной идеологии РФ после издания словаря государственного языка. Его составители участвовали в изменении российской конституции и входили в команду поддержки Путина на выборах.
Параллельно в российско-африканском информационном пространстве возросло внимание к размещению африканского корпуса в Центральноафриканской Республике. Это подконтрольное Минобороны РФ наемническое формирование активно наращивает военное присутствие в регионе.
Ранее боевики этого подразделения отличились преступлениями в Мали. Под расистскими лозунгами они насиловали, пытали и брали в заложники местных жителей, прикрываясь риторикой борьбы с терроризмом и дружественной помощи России.
ЦПД сообщает об активизации вербовочной кампании РФ в Иране для пополнения войск. Иранцам предлагают 20 тысяч долларов "подъемных" и 2 тысячи долларов ежемесячно за присоединение к российской армии.
