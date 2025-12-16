Россия запускает в Африке новую сеть влияния через язык и образование

$42.190.08
49.470.05
ukenru
01:30 • 192 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
00:23 • 1302 просмотра
Президент Украины готов к выборам при условии прекращения огня, референдум по территориям пока не рассматривается
00:04 • 1768 просмотра
Зеленский: Украина и США поддерживают идею перемирия на Рождество, все зависит от России
21:58 • 2746 просмотра
Следующие переговоры Украины и США могут состояться в Майами на этой неделе
15 декабря, 19:26 • 11504 просмотра
Берлинские переговоры: лидеры поддерживают «многонациональные силы» в Украине и решительно выступают за ее вступление в ЕС
15 декабря, 15:22 • 37367 просмотра
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15 декабря, 15:05 • 33965 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
15 декабря, 14:54 • 28172 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
15 декабря, 14:20 • 25637 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 40455 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Агенты АТЕШ сообщают о давлении на командование РФ из-за провала дедлайнов по Купянску и Покровску15 декабря, 17:53 • 9032 просмотра
Трамп присоединится к разговору Зеленского с европейскими лидерами - СМИ15 декабря, 18:00 • 3606 просмотра
Трамп пригласил словацкого премьера Фицо в США для подписания ядерного соглашения15 декабря, 18:12 • 5808 просмотра
"Вышел из-под контроля": Турция сбила дрон над Черным моремVideo15 декабря, 18:32 • 5658 просмотра
Трамп заявил, что имел личный разговор с путиным22:21 • 7576 просмотра
публикации
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
Эксклюзив
15 декабря, 13:38 • 40456 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 37419 просмотра
Борьба за справедливость: семьи умерших и бывшие пациенты создали сайт Stop Odrex для сбора историй и взаимной поддержкиPhoto15 декабря, 11:52 • 44853 просмотра
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 92249 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 110013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марк Рютте
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Берлин
Германия
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 29071 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 46247 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 47111 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 51238 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 86077 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Forbes
Отопление
FIFA (серия видеоигр)

Россия запускает в Африке новую сеть влияния через язык и образование

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В Каире основана Панафриканская ассоциация преподавателей русского языка и литературы, что совпало с активизацией российских информационных операций в Африке. Россия создает структуры для продвижения русского языка и идеологии, используя наемнические формирования.

Россия запускает в Африке новую сеть влияния через язык и образование

Россия усиливает свою деятельность в Африке через язык, образование и информационные проекты, создавая среду африканцев, лояльных к Кремлю и русскоязычных. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.

Детали

В Каире прошла учредительная конференция Панафриканской ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Мероприятие стало платформой для создания новой организации, определения ее повестки дня и обсуждения проектов по распространению русского языка в Африке.

Событие совпало с активизацией российских информационных операций в Африке. В сентябре 2023 года Москва создала "Африканскую инициативу" – "информационное агентство" на базе сети, возникшей после распада террористической группировки "Вагнер". Организация сразу открыла офисы в Нигере, Буркина-Фасо и Мали, где власть удерживают пророссийские хунты

- говорится в сообщении СВРУ.

Отмечается, что агентством руководит сотрудник ФСБ Артем Куреев, его заместителем является бывшая сотрудница пресс-службы "Вагнера" Анна Замараева. 

Структура сосредоточена на подготовке местных журналистов, привлечении африканцев к образованию в РФ, информационной поддержке торговли российским оружием и продвижении деятельности "африканского корпуса"

- сообщает Служба внешней разведки Украины.

Партнерские проекты с африканскими странами активно разворачивает Санкт-Петербургский государственный университет, который на конференции заявил о приоритете создания профессиональной инфраструктуры для преподавателей русского языка.

Ранее университет закрепил роль проводника государственной идеологии РФ после издания словаря государственного языка. Его составители участвовали в изменении российской конституции и входили в команду поддержки Путина на выборах.

Южная Африка расследует участие своих граждан в войне РФ в Украине06.11.25, 08:29 • 5046 просмотров

Параллельно в российско-африканском информационном пространстве возросло внимание к размещению африканского корпуса в Центральноафриканской Республике. Это подконтрольное Минобороны РФ наемническое формирование активно наращивает военное присутствие в регионе.

Ранее боевики этого подразделения отличились преступлениями в Мали. Под расистскими лозунгами они насиловали, пытали и брали в заложники местных жителей, прикрываясь риторикой борьбы с терроризмом и дружественной помощи России.

Напомним

ЦПД сообщает об активизации вербовочной кампании РФ в Иране для пополнения войск. Иранцам предлагают 20 тысяч долларов "подъемных" и 2 тысячи долларов ежемесячно за присоединение к российской армии.

Судан открывает двери россии: Хартум предлагает москве первую военно-морскую базу в Африке – WSJ01.12.25, 20:29 • 7209 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости МираОбразование
российская пропаганда
Мобилизация
Владимир Путин
Служба внешней разведки Украины
Мали
Центральноафриканская Республика
Каир
Иран