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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за спора о путине - СМИ

В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за спора о путине - СМИ

Киев  •  УНН

10:59 • 3267 просмотра

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В Германии на стоянке грузовиков убит 34-летний дальнобойщик из Украины после, как сообщается, спора о войне и роли россии. Трое участников конфликта арестованы.

На юге Германии дальнобойщика-украинца убили из-за якобы спора о российском диктаторе владимире путине, сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Как пишет BILD, конфликт произошёл на стоянке грузовиков близ деревушки Оберрот. Вечером субботы четверо водителей, как указано, распивали там алкоголь. 38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. рассказал BILD, что просил коллег сделать музыку потише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить. По словам Ионута, темой дискуссии стала война в Украине и роль россии.

"После 20:00 по местному времени конфликт обострился и перерос в драку. В результате убит самый младший участник четвёрки - 34-летний водитель из Украины. Трое других арестованы. Им 35, 41 и 45 лет. Один из них - гражданин Узбекистана. Полиция выясняет, кто именно убил украинца", - говориться в сообщении.

В хостеле под Варшавой зарезали украинца: что известно29 августа 2024, 13:00 • 11187 просмотров

Дополнение

В ноябре сообщалось, что на востоке Германии насмерть сбили украинца-эвакуаторщика.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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