В Германии убили дальнобойщика-украинца из-за спора о путине - СМИ

На юге Германии дальнобойщика-украинца убили из-за якобы спора о российском диктаторе владимире путине, сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Как пишет BILD, конфликт произошёл на стоянке грузовиков близ деревушки Оберрот. Вечером субботы четверо водителей, как указано, распивали там алкоголь. 38-летний дальнобойщик из Румынии Ионут Б. рассказал BILD, что просил коллег сделать музыку потише, но те не слушали, продолжали громко смеяться и спорить. По словам Ионута, темой дискуссии стала война в Украине и роль россии.

"После 20:00 по местному времени конфликт обострился и перерос в драку. В результате убит самый младший участник четвёрки - 34-летний водитель из Украины. Трое других арестованы. Им 35, 41 и 45 лет. Один из них - гражданин Узбекистана. Полиция выясняет, кто именно убил украинца", - говориться в сообщении.

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Дополнение

В ноябре сообщалось, что на востоке Германии насмерть сбили украинца-эвакуаторщика.