В Германии насмерть сбили украинца, работавшего на эвакуаторе

На востоке Германии насмерть сбили украинца-эвакуаторщика, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Ранним утром субботы на автобане A2 близ Магдебурга произошло ДТП. Один из автомобилей пришлось эвакуировать. Туда прибыл эвакуатор, на котором работал 38-летний гражданин Украины.

Когда он стал погружать автомобиль в кузов, по трассе промчалась другая машина. Она сбила украинца насмерть и скрылась в неизвестном направлении, пишет издание.

Преступника разыскивают. После второго ДТП автобан полностью закрыли в направлении Берлина.

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