В Германии насмерть сбили украинца, работавшего на эвакуаторе
Киев • УНН
На автобане A2 возле Магдебурга водитель сбил 38-летнего украинца, работавшего на эвакуаторе, и скрылся с места происшествия. Полиция ведет поиски преступника, автобан в направлении Берлина закрыт.
На востоке Германии насмерть сбили украинца-эвакуаторщика, сообщает Bild, пишет УНН.
Детали
Ранним утром субботы на автобане A2 близ Магдебурга произошло ДТП. Один из автомобилей пришлось эвакуировать. Туда прибыл эвакуатор, на котором работал 38-летний гражданин Украины.
Когда он стал погружать автомобиль в кузов, по трассе промчалась другая машина. Она сбила украинца насмерть и скрылась в неизвестном направлении, пишет издание.
Преступника разыскивают. После второго ДТП автобан полностью закрыли в направлении Берлина.
ДТП с автобусами в Германии: пострадали по меньшей мере 50 человек7 октября 2024, 20:22 • 17389 просмотров