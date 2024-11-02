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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 100381 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 106399 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 108299 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 130221 просмотра

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 141997 просмотра

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии насмерть сбили украинца, работавшего на эвакуаторе

В Германии насмерть сбили украинца, работавшего на эвакуаторе

Киев  •  УНН

12:16 • 3616 просмотра

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На автобане A2 возле Магдебурга водитель сбил 38-летнего украинца, работавшего на эвакуаторе, и скрылся с места происшествия. Полиция ведет поиски преступника, автобан в направлении Берлина закрыт.

На востоке Германии насмерть сбили украинца-эвакуаторщика, сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Ранним утром субботы на автобане A2 близ Магдебурга произошло ДТП. Один из автомобилей пришлось эвакуировать. Туда прибыл эвакуатор, на котором работал 38-летний гражданин Украины.

Когда он стал погружать автомобиль в кузов, по трассе промчалась другая машина. Она сбила украинца насмерть и скрылась в неизвестном направлении, пишет издание.

Преступника разыскивают. После второго ДТП автобан полностью закрыли в направлении Берлина.

ДТП с автобусами в Германии: пострадали по меньшей мере 50 человек7 октября 2024, 20:22 • 17389 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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