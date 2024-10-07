ДТП с автобусами в Германии: пострадали по меньшей мере 50 человек

В Германии произошло ДТП с участием двух местных автобусов, в результате которого по меньшей мере 50 человек получили травмы. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Как сообщают немецкие СМИ, среди пострадавших пять человек имеют серьезные ранения.

Авария произошла днем, когда автобусы двигались по мосту через реку Дунай.

Сейчас точная причина инцидента остается неизвестной.

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