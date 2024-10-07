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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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4 октября 2024, 11:50  •  205062 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ДТП с автобусами в Германии: пострадали по меньшей мере 50 человек

ДТП с автобусами в Германии: пострадали по меньшей мере 50 человек

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 20:22  •  3023 просмотра

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На мосту через Дунай в Германии произошла авария с участием двух местных автобусов. По меньшей мере 50 человек получили травмы, из них пятеро - серьезные ранения. Причина ДТП пока неизвестна.

В Германии произошло ДТП с участием двух местных автобусов, в результате которого по меньшей мере 50 человек получили травмы. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Детали

Как сообщают немецкие СМИ, среди пострадавших пять человек имеют серьезные ранения.

Авария произошла днем, когда автобусы двигались по мосту через реку Дунай.

Сейчас точная причина инцидента остается неизвестной.

В Германии неизвестный устроил стрельбу в баре: есть погибший и раненые3 октября 2024, 08:55 • 13538 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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