ДТП з автобусами в Німеччині: постраждали щонайменше 50 осіб
Київ • УНН
На мосту через Дунай у Німеччині сталася аварія за участю двох місцевих автобусів. Щонайменше 50 людей отримали травми, з них п'ятеро - серйозні поранення. Причина ДТП наразі невідома.
У Німеччині сталася ДТП за участю двох місцевих автобусів, в результаті якої щонайменше 50 людей отримали травми. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Як повідомляють німецькі ЗМІ, серед постраждалих п’ятеро осіб мають серйозні поранення.
Аварія сталася вдень, коли автобуси рухалися по мосту через річку Дунай.
Нині точна причина інциденту залишається невідомою.
У Німеччині невідомий влаштував стрілянину в барі: є загиблий та поранені 03.10.24, 11:55 • 14570 переглядiв