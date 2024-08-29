В хостеле под Варшавой зарезали украинца: что известно

Вблизи Варшавы полицейские арестовали 29-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве молодого украинца в хостеле в Зомбках, передает УНН со ссылкой на Inpoland.

Детали

В ночь с субботы на воскресенье в Зомбковское отделение полиции поступило сообщение о поножовщине в одном из местных хостелов. Прибыв на место правоохранители обнаружили мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки, которому уже оказывали первую медицинскую помощь. Несмотря на реанимационные действия, врачам не удалось вернуть к жизни 27-летнего украинца.

Полицейские сразу начали поиски нападавшего. За несколько часов в Воломине удалось задержать 29-летнего поляка. Ему уже предъявили обвинение. Во вторник суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Пока действия подозреваемого квалифицируют как убийство, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее 8 лет, лишение свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение.

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