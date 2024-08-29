У хостелі під Варшавою зарізали українця: що відомо
Київ • УНН
29-річного поляка затримано за підозрою у вбивстві 27-річного українця в хостелі в Зомбках. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці.
Поблизу Варшави поліцейські заарештували 29-річного чоловіка, якого звинувачують у вбивстві молодого українця у хостелі в Зомбках, передає УНН із посиланням на Inpoland.
Деталі
У ніч із суботи на неділю до Зомбківського відділку поліції надійшло повідомлення про різанину в одному з місцевих хостелів. Прибувши на місце правоохоронці виявили чоловіка з ножовими пораненнями грудної клітки, якому вже надавали першу медичну допомогу. Попри реанімаційні дії, лікарям не вдалося повернути до життя 27-річного українця.
Поліцейські відразу розпочали пошуки нападника. За кілька годин у Воломіні вдалося затримати 29-річного поляка. Йому вже висунули обвинувачення. У вівторок суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці. Поки що дії підозрюваного кваліфікують як вбивство, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 8 років, позбавлення волі на строк до 25 років або довічне ув’язнення.
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