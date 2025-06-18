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Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя одесситка, которая лечилась от рака - Офис Президента Украины

Киев • УНН

 • 482 просмотра

7-летняя Анастасия Бурик из Одессы погибла в результате иранского ракетного удара по жилому дому в Бат-Яме, Израиль. Девочка находилась там на лечении от онкологии. Еще четверо человек погибли, один пропал без вести.

Во время атаки в Израиле погибла 7-летняя одесситка, которая лечилась от рака - Офис Президента Украины

В результате иранского ракетного удара по жилому дому в городе Бат-Ям, что близ Тель-Авива, погибла 7-летняя одесситка Настя Бурик. Девочка находилась в Израиле на лечении от онкологического заболевания. Это подтвердил Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Иран убил в израильском Бат-Яме ударом ракеты по жилому дому семилетнюю одесситку Анастасию Бурик, ее маму, еще двоих детей - всего 4 погибших и один человек пропал без вести

- говорится в сообщении Руководителя Офиса Президента Украины.

Андрей Ермак сообщил, что за границей девочка лечилась от онкологической болезни и ожидала трансплантацию костного мозга.

"Россия иранскими дронами с 2022 года убивает украинцев, наших детей. Применяет ракеты против гражданских. И поддерживает Иран сегодня, когда они бьют по гражданским в Израиле. То же самое возможно везде, где террористы маскируются под государства - режим в Иране и России - это террористы. Они одинаковы во всем", - добавил он.

Напомним

14 июня в результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю 14 июня погибли пятеро граждан Украины. Среди погибших трое несовершеннолетних детей.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Наши за границей
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Украина
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