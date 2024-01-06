Мінекономіки підготувало проєкт нового Кодексу законів про працю
Київ • УНН
Міністерство економіки України має намір обговорити новий Трудовий кодекс, який має на меті модернізувати форми працевлаштування та оцифрувати записи, замінивши застарілий кодекс 1971 року. Міністерство також планує реформи освіти та зайнятості.
У Міністерстві економіки України планують обговорити проєкт нового Кодексу законів про працю. Він замінить КЗпП 1971 року, який вже застарів і гальмує розвиток економіки. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомили в Мінекономіки, передає УНН.
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Зазначається, що повномасштабна війна показала всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми застарілого КЗпП.
У новому законодавстві про працю планують легалізуємо різні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час.
Згідно з планом, Мінекономіки хоче осучаснити збирання інформації про працівника. За її словами, більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Вона пояснила, що головна мета – створити умови для безперешкодної роботи.
Окрім того, у 2024 році Мінекономіки планує реформувати підходи до держзамовлення. У відомстві хочуть звести до мінімуму держзамовлення у закладах вищої освіти, водночас надавши українцям можливість отримати грант і бажану професію.
Грант частково покриватиме витрати на навчання. Заклад та освітню програму студент обиратиме за вподобаннями. Мета системи – максимальна свобода вибору. Людина вступатиме в навчальний заклад, куди хоче, а не там, де є бюджетні місця
Ще один важливий крок для оновлення ринку праці в Україні – модернізація Державної служби зайнятості. Планують зробити поступовий перехід до моделі розвитку людського капіталу та підтримки соціально незахищених категорій населення.
Згідно з планами Мінекономіки, у рамках реформи Державної служби зайнятості відбудеться цифровізація 90% процесів, мережі партнерств з тренінговими та компаніями з добирання персоналу, а також громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.
Окрім того, наступного року обсяги державної підтримки людей і бізнесу значно збільшаться: навчання та перенавчання зможуть пройти 100 тис. українців.
У Мінекономіки анонсують, що роботодавці зможуть отримати компенсації за облаштування щонайменше 10 тис. інклюзивних робочих місць, а в рамках програми єРобота планують видати 15 тис. грантів.
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Міністерка економіки звернула увагу, що ринок праці в Україні потребує інженерів і технічних спеціалістів оборонно-промислового комплексу, військових, випускників STEM-освіти, медиків, психологів, педагогів, енергетиків, будівельників, архітекторів, проєктантів.