Мінекономіки підготувало проєкт нового Кодексу законів про працю

У Міністерстві економіки України планують обговорити проєкт нового Кодексу законів про працю. Він замінить КЗпП 1971 року, який вже застарів і гальмує розвиток економіки. Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомили в Мінекономіки, передає УНН.

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Зазначається, що повномасштабна війна показала всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми застарілого КЗпП.

У новому законодавстві про працю планують легалізуємо різні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час.

Згідно з планом, Мінекономіки хоче осучаснити збирання інформації про працівника. За її словами, більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Вона пояснила, що головна мета – створити умови для безперешкодної роботи.

Окрім того, у 2024 році Мінекономіки планує реформувати підходи до держзамовлення. У відомстві хочуть звести до мінімуму держзамовлення у закладах вищої освіти, водночас надавши українцям можливість отримати грант і бажану професію.

Грант частково покриватиме витрати на навчання. Заклад та освітню програму студент обиратиме за вподобаннями. Мета системи – максимальна свобода вибору. Людина вступатиме в навчальний заклад, куди хоче, а не там, де є бюджетні місця зазначила пані міністр.

Ще один важливий крок для оновлення ринку праці в Україні – модернізація Державної служби зайнятості. Планують зробити поступовий перехід до моделі розвитку людського капіталу та підтримки соціально незахищених категорій населення.

Згідно з планами Мінекономіки, у рамках реформи Державної служби зайнятості відбудеться цифровізація 90% процесів, мережі партнерств з тренінговими та компаніями з добирання персоналу, а також громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.

Окрім того, наступного року обсяги державної підтримки людей і бізнесу значно збільшаться: навчання та перенавчання зможуть пройти 100 тис. українців.

У Мінекономіки анонсують, що роботодавці зможуть отримати компенсації за облаштування щонайменше 10 тис. інклюзивних робочих місць, а в рамках програми єРобота планують видати 15 тис. грантів.

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Міністерка економіки звернула увагу, що ринок праці в Україні потребує інженерів і технічних спеціалістів оборонно-промислового комплексу, військових, випускників STEM-освіти, медиків, психологів, педагогів, енергетиків, будівельників, архітекторів, проєктантів.