Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде
Киев • УНН
Министерство экономики Украины намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года. Министерство также планирует реформы образования и занятости.
В Министерстве экономики Украины планируют обсудить проект нового Кодекса законов о труде. Он заменит КЗоТ 1971 года, который уже устарел и тормозит развитие экономики. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщили в Минэкономики, передает УНН.
Детали
Отмечается, что полномасштабная война показала все недостатки, архаичные и часто вредные советские нормы устаревшего КЗоТа.
В новом законодательстве о труде планируют легализовать различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время.
Согласно плану, Минэкономики хочет осовременить сбор информации о работнике. По ее словам, больше не нужны будут бумажные трудовые книжки. Она пояснила, что главная цель - создать условия для беспрепятственной работы.
Кроме того, в 2024 году Минэкономики планирует реформировать подходы к госзаказу. В ведомстве хотят свести к минимуму госзаказ в учреждениях высшего образования, одновременно предоставив украинцам возможность получить грант и желаемую профессию.
Грант частично будет покрывать расходы на обучение. Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по предпочтениям. Цель системы - максимальная свобода выбора. Человек будет поступать в учебное заведение, куда хочет, а не там, где есть бюджетные места
Еще один важный шаг для обновления рынка труда в Украине - модернизация Государственной службы занятости. Планируется сделать постепенный переход к модели развития человеческого капитала и поддержки социально незащищенных категорий населения.
Согласно планам Минэкономики, в рамках реформы Государственной службы занятости состоится цифровизация 90% процессов, сети партнерств с тренинговыми и компаниями по подбору персонала, а также общественными организациями, занимающимися социальными проектами.
Кроме того, в следующем году объемы государственной поддержки людей и бизнеса значительно увеличатся: обучение и переобучение смогут пройти 100 тыс. украинцев.
В Минэкономики анонсируют, что работодатели смогут получить компенсации за обустройство не менее 10 тыс. инклюзивных рабочих мест, а в рамках программы еРобота планируют выдать 15 тыс. грантов.
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Министр экономики обратила внимание, что рынок труда в Украине нуждается в инженерах и технических специалистах оборонно-промышленного комплекса, военных, выпускниках STEM-образования, медиках, психологах, педагогах, энергетиках, строителях, архитекторах, проектантах.
Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде
Министерство экономики Украины намерено обсудить новый Трудовой кодекс, который имеет целью модернизировать формы трудоустройства и оцифровать записи, заменив устаревший кодекс 1971 года. Министерство также планирует реформы образования и занятости.
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