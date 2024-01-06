Минэкономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде

В Министерстве экономики Украины планируют обсудить проект нового Кодекса законов о труде. Он заменит КЗоТ 1971 года, который уже устарел и тормозит развитие экономики. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщили в Минэкономики, передает УНН.

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Отмечается, что полномасштабная война показала все недостатки, архаичные и часто вредные советские нормы устаревшего КЗоТа.

В новом законодательстве о труде планируют легализовать различные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время.

Согласно плану, Минэкономики хочет осовременить сбор информации о работнике. По ее словам, больше не нужны будут бумажные трудовые книжки. Она пояснила, что главная цель - создать условия для беспрепятственной работы.

Кроме того, в 2024 году Минэкономики планирует реформировать подходы к госзаказу. В ведомстве хотят свести к минимуму госзаказ в учреждениях высшего образования, одновременно предоставив украинцам возможность получить грант и желаемую профессию.

Грант частично будет покрывать расходы на обучение. Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по предпочтениям. Цель системы - максимальная свобода выбора. Человек будет поступать в учебное заведение, куда хочет, а не там, где есть бюджетные места отметила госпожа министр.

Еще один важный шаг для обновления рынка труда в Украине - модернизация Государственной службы занятости. Планируется сделать постепенный переход к модели развития человеческого капитала и поддержки социально незащищенных категорий населения.

Согласно планам Минэкономики, в рамках реформы Государственной службы занятости состоится цифровизация 90% процессов, сети партнерств с тренинговыми и компаниями по подбору персонала, а также общественными организациями, занимающимися социальными проектами.

Кроме того, в следующем году объемы государственной поддержки людей и бизнеса значительно увеличатся: обучение и переобучение смогут пройти 100 тыс. украинцев.

В Минэкономики анонсируют, что работодатели смогут получить компенсации за обустройство не менее 10 тыс. инклюзивных рабочих мест, а в рамках программы еРобота планируют выдать 15 тыс. грантов.

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Министр экономики обратила внимание, что рынок труда в Украине нуждается в инженерах и технических специалистах оборонно-промышленного комплекса, военных, выпускниках STEM-образования, медиках, психологах, педагогах, энергетиках, строителях, архитекторах, проектантах.