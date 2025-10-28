Крала золоті прикраси у дітей: працівниці дитсадку на Черкащині оголосили про підозру
Київ • УНН
Працівниця дитячого садка №5 у Смілі, Черкаська область, викрадала золоті прикраси у вихованців. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 185 ККУ.
Працівниця дитячого садку у місті Сміла Черкаської області крала золоті прикраси у дітей. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, повідомляє УНН з посиланням на місцеві Facebook-пабліки та поліцію Черкаської області.
Деталі
У 4 вихованців з однієї групи дитячого садочку №5 впродовж короткого часу зникли золоті хрестики з шнурочками із золотими застібками і вставками.
Встановлено, що до крадіжки була причетна няня Анастасія Зеленська: вона повернула 2 зниклі золоті хрестики. Інші прикраси знайдені не були.
Повідомлення про крадіжку в дитячому садочку до поліції надійшло 24 жовтня.
За даним фактом правоохоронці порушили провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного або надзвичайного стану).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до восьми років.
Водночас батьки дітей і жителі міста вимагають справедливого розслідування.
Змушували присідати за непослух: навколо одного з дитсадків Одеси розгорівся скандал27.10.25, 15:20 • 3182 перегляди