Крала золотые украшения у детей: работнице детсада в Черкасской области объявили о подозрении

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
09:42 • 2504 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 6620 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 7168 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 8270 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 10886 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 21293 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
07:00 • 19704 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 12597 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47408 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 69637 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
76%
741мм
Популярные новости
Только 30% жителей оккупированного Донбасса имеют работу - ЦНС28 октября, 01:06 • 5706 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште28 октября, 01:38 • 21748 просмотра
Украинские пограничники показали уничтожение логистики, авто и БпЛА врага на Северо-Слобожанском направленииVideo28 октября, 02:10 • 11726 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США28 октября, 03:15 • 18534 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 11709 просмотра
публикации
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 3436 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 21344 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 19737 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 60363 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 61837 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Илон Маск
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Львовская область
Токио
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo08:22 • 12079 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты07:39 • 21344 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 32439 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 66327 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 79678 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Пистолет

Крала золотые украшения у детей: работнице детсада в Черкасской области объявили о подозрении

Киев • УНН

 • 804 просмотра

Работница детского сада №5 в Смеле, Черкасская область, похищала золотые украшения у воспитанников. По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 УКУ.

Крала золотые украшения у детей: работнице детсада в Черкасской области объявили о подозрении

Работница детского сада в городе Смела Черкасской области воровала золотые украшения у детей. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на местные Facebook-паблики и полицию Черкасской области.

Детали

У 4 воспитанников из одной группы детского сада №5 в течение короткого времени исчезли золотые крестики со шнурочками с золотыми застежками и вставками.

Установлено, что к краже была причастна няня Анастасия Зеленская: она вернула 2 пропавших золотых крестика. Другие украшения найдены не были.

Сообщение о краже в детском саду в полицию поступило 24 октября.

По данному факту правоохранители возбудили производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.

В то же время родители детей и жители города требуют справедливого расследования.

Заставляли приседать за непослушание: вокруг одного из детсадов Одессы разгорелся скандал27.10.25, 15:20 • 3176 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Гражданский кодекс Украины
Военное положение
Золото
Национальная полиция Украины
Черкасская область
Украина