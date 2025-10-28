Крала золотые украшения у детей: работнице детсада в Черкасской области объявили о подозрении
Киев • УНН
Работница детского сада №5 в Смеле, Черкасская область, похищала золотые украшения у воспитанников. По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 УКУ.
Работница детского сада в городе Смела Черкасской области воровала золотые украшения у детей. По данному факту открыто уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на местные Facebook-паблики и полицию Черкасской области.
Детали
У 4 воспитанников из одной группы детского сада №5 в течение короткого времени исчезли золотые крестики со шнурочками с золотыми застежками и вставками.
Установлено, что к краже была причастна няня Анастасия Зеленская: она вернула 2 пропавших золотых крестика. Другие украшения найдены не были.
Сообщение о краже в детском саду в полицию поступило 24 октября.
По данному факту правоохранители возбудили производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет.
В то же время родители детей и жители города требуют справедливого расследования.
Заставляли приседать за непослушание: вокруг одного из детсадов Одессы разгорелся скандал27.10.25, 15:20 • 3176 просмотров