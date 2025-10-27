Заставляли приседать за непослушание: вокруг одного из детсадов Одессы разгорелся скандал

В одном из детских садов Одессы детей заставляли приседать и держать руки над головой за непослушание. Об этом сообщила в Facebook глава Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

Как отметила Буйневич, есть информация, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты. Однако она пока не подтверждена.

По данному факту назначена проверка: одна воспитательница на этот период отстранена от работы, а другую вообще уволили.

Родителям - мои извинения за действия коллег. Надеюсь, худшее не подтвердится, но и приседать - издевательство. С детьми поработают психологи департамента (с согласия родителей)