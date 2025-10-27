Заставляли приседать за непослушание: вокруг одного из детсадов Одессы разгорелся скандал

$42.000.10
Эксклюзив
12:53 • 10240 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 12577 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 19626 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 31774 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 35940 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 35058 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 33324 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27548 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 59055 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 55042 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 45493 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo27 октября, 04:17 • 54337 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 27557 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 31213 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 22787 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 40 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 10240 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 86377 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 107410 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 124152 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Елена Соседка
Меган Маркл
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Франция
Бельгия
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 5872 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 11768 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 22857 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 51619 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 73751 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Фильм
Дипломатка

Заставляли приседать за непослушание: вокруг одного из детсадов Одессы разгорелся скандал

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Детей заставляли приседать и держать руки над головой за непослушание. Одну воспитательницу отстранили от работы, другую уволили, полиция расследует инцидент.

Заставляли приседать за непослушание: вокруг одного из детсадов Одессы разгорелся скандал

В одном из детских садов Одессы детей заставляли приседать и держать руки над головой за непослушание. Об этом сообщила в Facebook глава Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич, передает УНН.

Подробности

Как отметила Буйневич, есть информация, когда детей толкали и заставляли убирать туалетные комнаты. Однако она пока не подтверждена.

По данному факту назначена проверка: одна воспитательница на этот период отстранена от работы, а другую вообще уволили.

Родителям - мои извинения за действия коллег. Надеюсь, худшее не подтвердится, но и приседать - издевательство. С детьми поработают психологи департамента (с согласия родителей)

- написала Буйневич.

Также к делу подключилась полиция.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Киеве сообщили о подозрении 37-летнему тренеру по бразильскому джиу-джитсу - он подозревается в сексуальном насилии в отношении его 11-летней ученицы.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПУНН-Одесса
Одесса
Киев