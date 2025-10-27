Здійснив сексуальне насильство над 11-річною ученицею: тренеру з джиу-джитсу в Києві оголосили підозру
Київ • УНН
37-річний тренер з бразильського джиу-джитсу в Києві підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці. Чоловік скористався вадами мовлення дівчинки, залишившись з нею наодинці під час заняття.
Правоохоронці повідомили про підозру 37-річному тренеру з бразильського джиу-джитсу у Києві – він підозрюється у сексуальному насильстві щодо його 11-річної учениці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Слідство з’ясувало, що під час одного з таких занять, залишаючись на одинці з дитиною, чоловік роздягнув її та вчинив сексуальне насильство. Зловмисник скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам.
Дії затриманого кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Наразі підозрюваний знаходиться під вартою терміном на 60 днів.
Нагадаємо
На Київщині 22-річний колишній педагог, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії, постане перед судом.