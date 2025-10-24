Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога
Київ • УНН
22-річний колишній педагог з Київщини постане перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. Йому загрожує довічне позбавлення волі.
На Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік користувався довірою дітей і своїм статусом учителя, щоб чинити злочини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя - колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв
За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.
Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.
Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).
Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини екс-педагога в суді - йому загрожує довічне позбавлення волі.
Доповнення
На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю систематично ґвалтувати її неповнолітню доньку. Вона змушувала дівчинку мовчати та робила інтимні фото для чоловіка.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.
Статистика
За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;
531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.