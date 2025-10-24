Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 3194 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 8028 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 6182 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 15378 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 9556 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 12386 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 16972 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 30887 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29373 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29681 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5м/с
86%
742мм
Популярнi новини
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 13414 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 13840 перегляди
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 10833 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters24 жовтня, 01:38 • 13728 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 14370 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 15378 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 35969 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 56420 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 49359 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 43328 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Кір Стармер
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Кіровоградська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 3058 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 20292 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 24874 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 35074 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 43251 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога

Київ • УНН

 • 8992 перегляди

22-річний колишній педагог з Київщини постане перед судом за звинуваченням у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога

На Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік користувався довірою дітей і своїм статусом учителя, щоб чинити злочини. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Ювенальні прокурори Бориспільскої окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного жителя Борисполя - колишнього педагога одного з місцевих ліцеїв

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Окрім цього, під час розслідування встановлено, що обвинувачений знімав відео та робив фото порнографічного змісту за участю малолітніх.

Йому інкримінують злочини, передбачені ч. 4, 6 ст. 153 та ч. 3 ст. 301-1 КК України (сексуальне насильство щодо малолітніх, учинене повторно; виготовлення дитячої порнографії).

Наразі чоловік перебуває під вартою. У разі доведення провини екс-педагога в суді - йому загрожує довічне позбавлення волі.

Доповнення

На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю систематично ґвалтувати її неповнолітню доньку. Вона змушувала дівчинку мовчати та робила інтимні фото для чоловіка.

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Генеральний прокурор (Україна)
Бориспіль