Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога
Киев • УНН
22-летний бывший педагог из Киевской области предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над тремя 12-летними учениками и изготовлении детской порнографии. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В Киевской области будут судить 22-летнего бывшего педагога, обвиняемого в сексуальном насилии над тремя 12-летними учениками и изготовлении детской порнографии. По данным следствия, мужчина пользовался доверием детей и своим статусом учителя, чтобы совершать преступления. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Ювенальные прокуроры Бориспольской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 22-летнего жителя Борисполя - бывшего педагога одного из местных лицеев
По данным следствия, мужчина, пользуясь доверием детей и своим авторитетом как учителя, неоднократно совершал сексуальное насилие в отношении трех учеников в возрасте 12 лет. О преступлении стало известно после того, как один из потерпевших рассказал матери о пережитом. После этого мужчина был задержан.
Кроме этого, в ходе расследования установлено, что обвиняемый снимал видео и делал фото порнографического содержания с участием малолетних.
Ему инкриминируют преступления, предусмотренные ч. 4, 6 ст. 153 и ч. 3 ст. 301-1 УК Украины (сексуальное насилие в отношении малолетних, совершенное повторно; изготовление детской порнографии).
Сейчас мужчина находится под стражей. В случае доказательства вины экс-педагога в суде - ему грозит пожизненное лишение свободы.
Дополнение
В Киевской области будут судить женщину, которая помогала сожителю систематически насиловать ее несовершеннолетнюю дочь. Она заставляла девочку молчать и делала интимные фото для мужчины.
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко высказал инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.
Статистика
За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;
531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.