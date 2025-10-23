Допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку: жінку судитимуть, прокурори наполягатимуть на найсуворішому покаранні
Київ • УНН
На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю систематично ґвалтувати її неповнолітню доньку. Вона змушувала дівчинку мовчати та робила інтимні фото для чоловіка.
Під Києвом протягом кількох місяців чоловік систематично ґвалтував неповнолітню дівчинку, а мати не лише знала про це, а й допомагала приховувати злочин. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, жінку судитимуть, передає УНН.
Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої особи
Деталі
Слідство встановило, що родина мешкала у Вишгородському районі. Мати і її співмешканець ніде офіційно не працювали. Проте на обліку в уповноважених службах сімʼя не перебувала.
Протягом кількох місяців чоловік систематично ґвалтував дитину, а мати не лише знала про це, а й допомагала приховувати злочин. Жінка змушувала доньку мовчати, залякувала її та виконувала вказівки співмешканця
Крім того, жінка робила фотографії інтимного характеру своєї доньки, які передавала чоловіку для задоволення його сексуальних потреб.
Про злочин стало відомо, коли співмешканець побив жінку і та звернулася одразу до поліції. У цей момент дівчинка повідомила правоохоронцям про насильство, яке тривалий час переживала.
Додамо
Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст. 28, ч.6 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, і ч.4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України - зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітньої дитини, вчинене групою осіб.
Обох взято під варту. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні за злочин проти дитини.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.
Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.
Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.
Статистика
За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;
531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.