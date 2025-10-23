$41.760.01
Допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку: жінку судитимуть, прокурори наполягатимуть на найсуворішому покаранні

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю систематично ґвалтувати її неповнолітню доньку. Вона змушувала дівчинку мовчати та робила інтимні фото для чоловіка.

Допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку: жінку судитимуть, прокурори наполягатимуть на найсуворішому покаранні

Під Києвом протягом кількох місяців чоловік систематично ґвалтував неповнолітню дівчинку, а мати не лише знала про це, а й допомагала приховувати злочин. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, жінку судитимуть, передає УНН.

Ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у справі щодо злочину проти статевої свободи та недоторканності малолітньої особи 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Слідство встановило, що родина мешкала у Вишгородському районі. Мати і її співмешканець ніде офіційно не працювали. Проте на обліку в уповноважених службах сімʼя не перебувала. 

Протягом кількох місяців чоловік систематично ґвалтував дитину, а мати не лише знала про це, а й допомагала приховувати злочин. Жінка змушувала доньку мовчати, залякувала її та виконувала вказівки співмешканця 

- повідомили у прокуратурі.

Крім того, жінка робила фотографії інтимного характеру своєї доньки, які передавала чоловіку для задоволення його сексуальних потреб.

Про злочин стало відомо, коли співмешканець побив жінку і та звернулася одразу до поліції. У цей момент дівчинка повідомила правоохоронцям про насильство, яке тривалий час переживала.

Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітей13.10.25, 16:46 • 13725 переглядiв

Додамо

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст. 28, ч.6 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, і ч.4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України - зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітньої дитини, вчинене групою осіб.

Обох взято під варту. Прокуратура наполягатиме на найсуворішому покаранні за злочин проти дитини.

Генеральний прокурор Кравченко заявив про зміни у підході до участі прокурорів у розслідуванні насильницьких злочинів проти дітей23.06.25, 13:46 • 2310 переглядiв

Нагадаємо

Генеральний прокурор Руслан Кравченко висловив ініціативу про необхідність впровадження безальтернативного покарання у вигляді довічного позбавлення волі за злочини особливої тяжкості проти дітей. Він звернувся до правоохоронного Комітету ВР з пропозицією підтримати відповідну ініціативу та впровадити таке покарання за вбивство та згвалтування дітей.

Сьогодні довічне позбавлення волі передбачене у виняткових випадках, здебільшого мова йде про покарання у вигляді 15 років увʼязнення іноді з можливістю зменшення строку відбування покарання.

Слід додати, що прокуратура активно домагається винесення максимально суворого вироку - довічного.

Статистика

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств;

531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 молодші 14 років.

Антоніна Туманова

