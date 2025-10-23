Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании
Киев • УНН
В Киевской области будут судить женщину, которая помогала сожителю систематически насиловать ее несовершеннолетнюю дочь. Она заставляла девочку молчать и делала интимные фото для мужчины.
Под Киевом в течение нескольких месяцев мужчина систематически насиловал несовершеннолетнюю девочку, а мать не только знала об этом, но и помогала скрывать преступление. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, женщину будут судить, передает УНН.
Ювенальные прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по делу о преступлении против половой свободы и неприкосновенности малолетнего лица
Детали
Следствие установило, что семья проживала в Вышгородском районе. Мать и ее сожитель нигде официально не работали. Однако на учете в уполномоченных службах семья не состояла.
В течение нескольких месяцев мужчина систематически насиловал ребенка, а мать не только знала об этом, но и помогала скрывать преступление. Женщина заставляла дочь молчать, запугивала ее и выполняла указания сожителя
Кроме того, женщина делала фотографии интимного характера своей дочери, которые передавала мужчине для удовлетворения его сексуальных потребностей.
О преступлении стало известно, когда сожитель избил женщину, и та обратилась сразу в полицию. В этот момент девочка сообщила правоохранителям о насилии, которое длительное время переживала.
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей13.10.25, 16:46 • 13725 просмотров
Добавим
Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. 28, ч.6 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, и ч.4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины - изнасилование и сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка, совершенное группой лиц.
Оба взяты под стражу. Прокуратура будет настаивать на самом суровом наказании за преступление против ребенка.
Генеральный прокурор Кравченко заявил об изменениях в подходе к участию прокуроров в расследовании насильственных преступлений против детей23.06.25, 13:46 • 2310 просмотров
Напомним
Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.
Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.
Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.
Статистика
За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;
531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.