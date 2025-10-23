Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании

$41.760.01
48.370.10
ukenru
12:16 • 12282 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый домPhoto
11:30 • 15595 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
11:05 • 16101 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
10:56 • 25225 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
10:10 • 25487 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
09:45 • 22903 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:30 • 11925 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причиныPhoto
23 октября, 07:25 • 14553 просмотра
Хоронят в его любимой кепке: в Киеве прощаются с лидером группы Green GreyPhoto
23 октября, 07:22 • 16230 просмотра
ЗАЭС вывели из самого длинного блэкаута, ее снова подключили к украинской энергосистеме - министр
23 октября, 07:21 • 31930 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
61%
745мм
Популярные новости
Мы не продаем оружие Украине, мы продаем его НАТО - ТрампVideo23 октября, 04:11 • 16399 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты после атаки рф в Сумской области: деталиPhoto23 октября, 05:57 • 21627 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 25999 просмотра
Появились новые кадры освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направленииPhotoVideo07:53 • 15558 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11663 просмотра
публикации
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины10:56 • 25217 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?10:10 • 25480 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью Photo
Эксклюзив
09:45 • 22901 просмотра
"Шахтер" - "Легия", "Самсунспор" - "Динамо": анонс второго тура Лиги конференцийPhoto23 октября, 07:21 • 31928 просмотра
Поставки российской нефти в Индию после санкций США ожидаются близкими к нулю23 октября, 06:17 • 26059 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ульф Кристерссон
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto12:24 • 11721 просмотра
Джейкоб Элорди намекнул на сюжетную линию третьего сезона "Эйфории": что сказалVideo22 октября, 13:53 • 33511 просмотра
Дженнифер Лопес тратит состояние на колдовство, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ21 октября, 16:48 • 53314 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix21 октября, 12:00 • 66966 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 75515 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Сериал
СВИФТ

Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании

Киев • УНН

 • 2154 просмотра

В Киевской области будут судить женщину, которая помогала сожителю систематически насиловать ее несовершеннолетнюю дочь. Она заставляла девочку молчать и делала интимные фото для мужчины.

Помогала сожителю насиловать собственную дочь: женщину будут судить, прокуроры будут настаивать на строжайшем наказании

Под Киевом в течение нескольких месяцев мужчина систематически насиловал несовершеннолетнюю девочку, а мать не только знала об этом, но и помогала скрывать преступление. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, женщину будут судить, передает УНН.

Ювенальные прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по делу о преступлении против половой свободы и неприкосновенности малолетнего лица 

- говорится в сообщении.

Детали

Следствие установило, что семья проживала в Вышгородском районе. Мать и ее сожитель нигде официально не работали. Однако на учете в уполномоченных службах семья не состояла. 

В течение нескольких месяцев мужчина систематически насиловал ребенка, а мать не только знала об этом, но и помогала скрывать преступление. Женщина заставляла дочь молчать, запугивала ее и выполняла указания сожителя 

- сообщили в прокуратуре.

Кроме того, женщина делала фотографии интимного характера своей дочери, которые передавала мужчине для удовлетворения его сексуальных потребностей.

О преступлении стало известно, когда сожитель избил женщину, и та обратилась сразу в полицию. В этот момент девочка сообщила правоохранителям о насилии, которое длительное время переживала.

Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей13.10.25, 16:46 • 13725 просмотров

Добавим

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. 28, ч.6 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст. 156, и ч.4 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины - изнасилование и сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка, совершенное группой лиц.

Оба взяты под стражу. Прокуратура будет настаивать на самом суровом наказании за преступление против ребенка.

Генеральный прокурор Кравченко заявил об изменениях в подходе к участию прокуроров в расследовании насильственных преступлений против детей23.06.25, 13:46 • 2310 просмотров

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выразил инициативу о необходимости внедрения безальтернативного наказания в виде пожизненного лишения свободы за преступления особой тяжести против детей. Он обратился в правоохранительный Комитет ВР с предложением поддержать соответствующую инициативу и внедрить такое наказание за убийство и изнасилование детей.

Сегодня пожизненное лишение свободы предусмотрено в исключительных случаях, в основном речь идет о наказании в виде 15 лет заключения иногда с возможностью уменьшения срока отбывания наказания.

Следует добавить, что прокуратура активно добивается вынесения максимально сурового приговора - пожизненного.

Статистика

За последние 19 месяцев 67 детей стали жертвами умышленных убийств;

531 ребенок пострадал от сексуального насилия, из них 360 младше 14 лет.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины
Верховная Рада