Совершил сексуальное насилие над 11-летней ученицей: тренеру по джиу-джитсу в Киеве объявили подозрение
Киев • УНН
37-летний тренер по бразильскому джиу-джитсу в Киеве подозревается в сексуальном насилии в отношении 11-летней ученицы. Мужчина воспользовался дефектами речи девочки, оставшись с ней наедине во время занятия.
Правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему тренеру по бразильскому джиу-джитсу в Киеве – он подозревается в сексуальном насилии в отношении его 11-летней ученицы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Следствие выяснило, что во время одного из таких занятий, оставаясь наедине с ребенком, мужчина раздел ее и совершил сексуальное насилие. Злоумышленник воспользовался тем, что девочка имеет недостатки речи, доверяет ему и не расскажет об этом родителям.
Действия задержанного квалифицированы по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины (сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей сроком на 60 дней.
Напомним
В Киевской области 22-летний бывший педагог, обвиняемый в сексуальном насилии над тремя 12-летними учениками и изготовлении детской порнографии, предстанет перед судом.