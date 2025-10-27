Змушували присідати за непослух: навколо одного з дитсадків Одеси розгорівся скандал
Київ • УНН
Дітей примушували присідати та тримати руки над головою за непослух. Одну виховательку відсторонили від роботи, іншу звільнили, поліція розслідує інцидент.
В одному з дитячих садочків Одеси дітей змушували присідати і тримати руки над головою за непослух. Про це повідомила в Facebook голова Департаменту освіти Одеської міської ради Олен Буйневич, передає УНН.
Деталі
Як зазначила Буйневич, є інформація, коли дітей штовхали і змушували прибирати туалетні кімнати. Однак вона наразі не підтверджена.
За даним фактом призначено перевіирку: одну виховательку на цей період відсторонено від роботи, а іншу взагалі звільнили.
Батькам - мої вибачення за дії колег. Сподіваюсь, найгірше не підтвердиться, але і присідати - знущання. З дітьми попрацюють психологи департаменту (за згодою батьків)
Також до справи підключилась поліція.
