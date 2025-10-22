У медіа заборонили публікувати імена підозрюваних до оголошення вироку - висновок Верховного суду
Київ • УНН
Верховний Суд постановив, що оприлюднення імені підозрюваного заборонено до набуття вироком законної сили. Це стосується і публічних осіб, незалежно від суспільного інтересу.
Верховний Суд дійшов висновку, що обнародування імені фізичної особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, забороняється до набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Верховного суду.
Деталі
Деталі "Використання імені особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, допускається виключно після набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї, незалежно від публічного статусу особи чи суспільного інтересу до інформації", - йдеться в рішенні суду.
У справі, що переглядалася Касаційним цивільним судом, екскерівник нафтогазовидобувної компанії звернувся з позовом до інтернет-видання, в якому пояснив, що на сайті медіа було опубліковано матеріал, в якому йшлося про зміну запобіжного заходу щодо нього та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях.
Він зауважив, що медіа порушило його немайнове право на використання імені, і просив суд зобов’язати відповідача видалити згадану публікацію. Суд першої інстанції задовольнив позов, апеляція підтвердила його.
Нагадаємо
Верховний Суд України підтвердив обов'язок усіх громадян, незалежно від віросповідання, служити у ЗСУ під час воєнного стану. Рішення прийнято у справі Свідка Єгови, який ухилився від мобілізації.