В СМИ запретили публиковать имена подозреваемых до оглашения приговора - вывод Верховного суда
Киев • УНН
Верховный Суд постановил, что обнародование имени подозреваемого запрещено до вступления приговора в законную силу. Это касается и публичных лиц, независимо от общественного интереса.
Верховный Суд пришел к выводу, что обнародование имени физического лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, запрещается до вступления в законную силу обвинительного приговора суда. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Детали "Использование имени лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, допускается исключительно после вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него, независимо от публичного статуса лица или общественного интереса к информации", - говорится в решении суда.
По делу, которое пересматривалось Кассационным гражданским судом, экс-руководитель нефтегазодобывающей компании обратился с иском к интернет-изданию, в котором пояснил, что на сайте медиа был опубликован материал, в котором говорилось об изменении меры пресечения в отношении него и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях.
Он отметил, что медиа нарушило его неимущественное право на использование имени, и просил суд обязать ответчика удалить упомянутую публикацию. Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляция подтвердила его.
Напомним
Верховный Суд Украины подтвердил обязанность всех граждан, независимо от вероисповедания, служить в ВСУ во время военного положения. Решение принято по делу Свидетеля Иеговы, уклонившегося от мобилизации.