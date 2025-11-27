$42.300.10
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Експерт Ігор Гарбарук розповів, як уникнути шахраїв та вигідно купити товари під час Чорної п'ятниці, що стартує 28 листопада. Він рекомендує перевіряти ціни заздалегідь, уникати передплат та уважно оглядати покупки.

Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Фото: pixabay

28 листопада стартує Чорна п’ятниця, період, коли ціни на магазинних полицях стрімко падають, а спокуса купувати стає майже некерованою. Однак, разом із вигідними пропозиціями зростає й ризик натрапити на недобросовісних продавців, приховані умови чи навіть відвертих шахраїв. Економіст, експерт ГС "Економічного дискусійного клубу" Ігор Гарбарук, розповів журналістці УНН, як не потрапити до шахраїв та вигідно купити речі у період чорної п’ятниці.

Деталі

Перш ніж вирушати на сезонні розпродажі, варто розібратися в правилах повернення товарів зі знижками. Більшість великих мереж попереджають, що саме можна повернути, але законодавство при цьому залишається головним орієнтиром.

Є законодавство, а є правила мереж. Якщо ви з ними погоджуєтеся - купуєте. Якщо маєте сумніви, краще просто знайти іншого продавця. Ми ж прекрасно розуміємо, що по-справжньому унікальних товарів дуже мало

- пояснює експерт.

Покупцеві важливо розуміти: відповідальність за вибір лежить на ньому. Тому будь-який товар потрібно уважно оглядати ще до оплати, особливо, якщо йдеться про дорогі покупки. А якщо товар вже куплений і виявляється неякісним, його потрібно повернути продавцю разом із чеком, який підтверджує покупку.

Якщо ви взяли товар без чека, а потім знайшли недоліки - це вже ваша відповідальність. Без документа про покупку повернення майже неможливе

- наголошує Ігор Гарбарук

Чорна п'ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок

Щоб не помилитися з покупкою, варто заздалегідь відстежувати ціни. Бо часто, перед розпродажами, мережі штучно підвищують вартість товару, а в Чорну п’ятницю ніби роблять "знижку", повертаючи ціну до попереднього рівня. 

Відслідковуйте ціни протягом кількох місяців. Іноді "знижка" - це просто стандартна ціна місяць тому. А взявши, до прикладу,  ноутбук, ви можете отримати абсолютно голе залізо, а потім ще й будете доплачувати за налаштування і додаткові гарантії

- застерігає експерт.

Покупцеві також варто пам’ятати про так звані "залишки", тобто, товари, які не продали в сезон. Найчастіше саме вони потрапляють у чорноп’ятничні акції. До прикладу, знижку можуть давати на осіннє взуття, яке вже неактуальне взимку, а не на зимову пару.

Наприклад, акція: купуєш дві пари взуття: друга зі знижкою 50%. Але 100% ви платите за зимову пару, а 50% – за осінню, яка вже нікому не потрібна. Тому думайте ретельно, менше емоцій, бо емоції коштують дорого

- каже фахівець.

Ще один ризик - товар, який може бути пошкодженим або несправним, але продавець про це не повідомляє. Такі випадки непоодинокі, особливо під час великого напливу покупців.

У мене був випадок: купив бойлер. Мені кажуть: "От, ви купуєте великий бойлер. Давайте ми вам ще маленький поставимо на кухню". Кажу: "Так, давайте, не питання", - заплатив додатково гроші. Привезли, встановили. Пізніше виявилося, що задня частина цього бойлера розбита. Фактично його тихенько вийняли з коробки та встановили мені під кран. А те, що він там трошки побитий - про це звичайно ніхто не повідомляє. Майстер установив, забрав гроші - і все. Потім за ремонт доплачуєш і думаєш: навіщо я це купив?

- ділиться експерт.

А от що стосується інтернет-покупок, то найважливіше правило: ніяких передплат, каже Ігор Гарбарук. Найбезпечніший спосіб – це післяплата з можливістю попередньо оглянути товар на пошті. Там його можна приміряти, перевірити розмір, матеріал або навіть працездатність.

Як знайти ідеальний пуховик - посібник з посадки та стилю для чоловіків та жінок

Передплата - це найпростіший спосіб стати жертвою шахраїв. Навіть 30% передплати можуть бути реальною собівартістю товару. Тому, коли вам кажуть: "Ну от 30% заплатіть, а 70 сплатите потім" - від такої угоди варто відмовитись. Чому? Тому що насправді 30 цих відсотків - це і є реальна собівартість того товару. Тобто навіть, якщо ви сплатили 30% оплати, та сказали, що вам не підходить, поверніть мої кошти, ви можете просто не отримати назад грошей

- попереджає експерт.

Врешті-решт, головне правило Чорної п’ятниці - це не піддаватися ажіотажу та маркетинговим хитрощам, наголошує Гарбарук. В Україні ця традиція ще формується, і не всі акції є справді вигідними.

У наших умовах цей хайп не працює так, як у США чи Європі. Там під Чорну п’ятницю виробники спеціально випускають серії товарів зі знижками. А у нас часто продають те, що просто не продалося

- підкреслив експерт.

Плануйте покупки заздалегідь, перевіряйте ціни, не робіть передплат, не ведіться на "акції, що діють тільки сьогодні", і завжди контролюйте емоції. Тоді Чорна п’ятниця стане шансом справді заощадити, а не витратити більше, ніж планували.

Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта

Алла Кіосак

