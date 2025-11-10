Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
Київ • УНН
Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 83% українців не планують покупки на Чорну п'ятницю. Серед тих, хто чекає на акції, 39% мають намір придбати одяг та взуття.
Понад 80% українців не планують покупок на Чорну п’ятницю, серед тих, хто чекає на акції, близько 40% планують придбати одяг і взуття, свідчать дані опитування Rakuten Viber, пише УНН.
Деталі
Результати опитування показали, що 83% українців не планують покупок на Чорну пʼятницю цього року: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 3% опитаних планують купувати більше, ніж у 2024 році.
Відповіді на запитання "Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?" розподілилися наступним чином:
- ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64% (у 2024 цю відповідь так само обрали 64%);
- цьогоріч не планую нічого купувати — 19% (у 2024 — 19%);
- приблизно в такому ж обсязі — 8% (у 2024 — 7%);
- купуватиму менше, ніж торік — 6% (у 2024 — 6%);
- купуватиму більше, ніж торік — 3% (у 2024 — 4%).
На запитання "Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?" у 2025 році відповіді розподілилися таким чином:
- одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);
- техніку для дому — 12% (2024 — 9%);
- ґаджети — 10% (2024 — 12%);
- товари для дітей — 8% (2024 — 9%);
- косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);
- товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);
- товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);
- їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);
- товари для авто — 2% (2024 — 2%);
- підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).
Минулого року у трійку найпопулярніших категорій увійшли їжа та алкоголь (5% у 2025 році, 13% — у 2024 році), які цього року поступились ґаджетам.
Довідково
В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 18 тисяч користувачів. Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>18000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.
Доповнення
Чорна п'ятниця, яка цього року припадає на 28 листопада, традиційно асоціюється з великими знижками та шаленими розпродажами. За словами експерта, великі знижки під час Чорної п'ятниці в Україні можливі лише тоді, коли виробник сам організовує акцію для розпродажу своїх складів.