Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10391 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26252 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 34666 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51820 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33627 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50116 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41143 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24842 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26276 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18428 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 10969 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17273 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo19:26 • 8840 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5346 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 51826 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45662 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50119 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41146 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Ізраїль
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 5418 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 29936 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35205 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 60905 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136882 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта

Київ • УНН

 • 136883 перегляди

Згідно з опитуванням Rakuten Viber, 83% українців не планують покупки на Чорну п'ятницю. Серед тих, хто чекає на акції, 39% мають намір придбати одяг та взуття.

Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта

Понад 80% українців не планують покупок на Чорну п’ятницю, серед тих, хто чекає на акції, близько 40% планують придбати одяг і взуття, свідчать дані опитування Rakuten Viber, пише УНН.

Деталі

Результати опитування показали, що 83% українців не планують покупок на Чорну пʼятницю цього року: з них 64% не вірять у знижки й ніколи не купують у цей день. Лише 3% опитаних планують купувати більше, ніж у 2024 році.

Відповіді на запитання "Плануєте купувати більше чи менше, ніж торік?" розподілилися наступним чином:

  • ніколи не купую в цей день, не вірю в такі знижки — 64% (у 2024 цю відповідь так само обрали 64%);
    • цьогоріч не планую нічого купувати — 19% (у 2024 — 19%);
      • приблизно в такому ж обсязі — 8% (у 2024 — 7%);
        • купуватиму менше, ніж торік — 6% (у 2024 — 6%);
          • купуватиму більше, ніж торік — 3% (у 2024 — 4%).

            На запитання "Якщо чекаєте на знижки до Чорної пʼятниці, що плануєте купити цьогоріч?" у 2025 році відповіді розподілилися таким чином:

            • одяг та взуття — 39% (2024 — 34%);
              • техніку для дому — 12% (2024 — 9%);
                • ґаджети — 10% (2024 — 12%);
                  • товари для дітей — 8% (2024 — 9%);
                    • косметику, догляд за собою, вітаміни — 8% (2024 — 9%);
                      • товари для домашніх улюбленців — 8% (2024 — 6%);
                        • товари для дому та ремонту — 6% (2024 — 5%);
                          • їжу та алкоголь — 5% (2024 — 13%);
                            • товари для авто — 2% (2024 — 2%);
                              • підписки на сервіси та абонементи — 2% (2024 — 1%).

                                Минулого року у трійку найпопулярніших категорій увійшли їжа та алкоголь (5% у 2025 році, 13% — у 2024 році), які цього року поступились ґаджетам.

                                Довідково

                                В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь близько 18 тисяч користувачів. Методика дослідження - анонімне онлайн-опитування, n>18000. Ключова вікова група - 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

                                Доповнення

                                Чорна п'ятниця, яка цього року припадає на 28 листопада, традиційно асоціюється з великими знижками та шаленими розпродажами. За словами експерта, великі знижки під час Чорної п'ятниці в Україні можливі лише тоді, коли виробник сам організовує акцію для розпродажу своїх складів.

                                Юлія Шрамко

                                СуспільствоЕкономікаУНН Lite
                                Тварини
                                Техніка
                                Тренд
                                Соціальна мережа
                                Україна