Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть
Киев • УНН
Согласно опросу Rakuten Viber, 83% украинцев не планируют покупки на Черную пятницу. Среди тех, кто ждет акции, 39% намерены приобрести одежду и обувь.
Детали
Результаты опроса показали, что 83% украинцев не планируют покупок в Черную пятницу в этом году: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Лишь 3% опрошенных планируют покупать больше, чем в 2024 году.
Ответы на вопрос "Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом году?" распределились следующим образом:
- никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64% (в 2024 этот ответ так же выбрали 64%);
- в этом году не планирую ничего покупать — 19% (в 2024 — 19%);
- примерно в таком же объеме — 8% (в 2024 — 7%);
- буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6% (в 2024 — 6%);
- буду покупать больше, чем в прошлом году — 3% (в 2024 — 4%).
На вопрос "Если ждете скидок к Черной пятнице, что планируете купить в этом году?" в 2025 году ответы распределились следующим образом:
- одежда и обувь — 39% (2024 — 34%);
- техника для дома — 12% (2024 — 9%);
- гаджеты — 10% (2024 — 12%);
- товары для детей — 8% (2024 — 9%);
- косметика, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);
- товары для домашних животных — 8% (2024 — 6%);
- товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);
- еда и алкоголь — 5% (2024 — 13%);
- товары для авто — 2% (2024 — 2%);
- подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).
В прошлом году в тройку самых популярных категорий вошли еда и алкоголь (5% в 2025 году, 13% — в 2024 году), которые в этом году уступили гаджетам.
Справка
В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие около 18 тысяч пользователей. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>18000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.
Дополнение
Черная пятница, которая в этом году приходится на 28 ноября, традиционно ассоциируется с большими скидками и безумными распродажами. По словам эксперта, большие скидки во время Черной пятницы в Украине возможны только тогда, когда производитель сам организует акцию для распродажи своих складов.