ukenru
10:02 • 6256 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 14505 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 13436 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 18518 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 23571 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 24595 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 50774 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 83751 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76565 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 115081 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Графики отключений электроэнергии
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Золото
Tesla Cybertruck

Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Согласно опросу Rakuten Viber, 83% украинцев не планируют покупки на Черную пятницу. Среди тех, кто ждет акции, 39% намерены приобрести одежду и обувь.

Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть

Более 80% украинцев не планируют покупок в Черную пятницу, среди тех, кто ждет акций, около 40% планируют приобрести одежду и обувь, свидетельствуют данные опроса Rakuten Viber, пишет УНН.

Детали

Результаты опроса показали, что 83% украинцев не планируют покупок в Черную пятницу в этом году: из них 64% не верят в скидки и никогда не покупают в этот день. Лишь 3% опрошенных планируют покупать больше, чем в 2024 году.

Ответы на вопрос "Планируете покупать больше или меньше, чем в прошлом году?" распределились следующим образом:

  • никогда не покупаю в этот день, не верю в такие скидки — 64% (в 2024 этот ответ так же выбрали 64%);
    • в этом году не планирую ничего покупать — 19% (в 2024 — 19%);
      • примерно в таком же объеме — 8% (в 2024 — 7%);
        • буду покупать меньше, чем в прошлом году — 6% (в 2024 — 6%);
          • буду покупать больше, чем в прошлом году — 3% (в 2024 — 4%).

            На вопрос "Если ждете скидок к Черной пятнице, что планируете купить в этом году?" в 2025 году ответы распределились следующим образом:

            • одежда и обувь — 39% (2024 — 34%);
              • техника для дома — 12% (2024 — 9%);
                • гаджеты — 10% (2024 — 12%);
                  • товары для детей — 8% (2024 — 9%);
                    • косметика, уход за собой, витамины — 8% (2024 — 9%);
                      • товары для домашних животных — 8% (2024 — 6%);
                        • товары для дома и ремонта — 6% (2024 — 5%);
                          • еда и алкоголь — 5% (2024 — 13%);
                            • товары для авто — 2% (2024 — 2%);
                              • подписки на сервисы и абонементы — 2% (2024 — 1%).

                                В прошлом году в тройку самых популярных категорий вошли еда и алкоголь (5% в 2025 году, 13% — в 2024 году), которые в этом году уступили гаджетам.

                                Справка

                                В опросе в официальном канале Rakuten Viber Украина приняли участие около 18 тысяч пользователей. Методика исследования - анонимный онлайн-опрос, n>18000. Ключевая возрастная группа - 34-45 лет, более 50% респондентов в возрасте до 45.

                                Дополнение

                                Черная пятница, которая в этом году приходится на 28 ноября, традиционно ассоциируется с большими скидками и безумными распродажами. По словам эксперта, большие скидки во время Черной пятницы в Украине возможны только тогда, когда производитель сам организует акцию для распродажи своих складов.

                                Юлия Шрамко

