Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Эксперт Игорь Гарбарук рассказал, как избежать мошенников и выгодно купить товары во время Черной пятницы, которая стартует 28 ноября. Он рекомендует проверять цены заранее, избегать предоплат и внимательно осматривать покупки.

Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Фото: pixabay

28 ноября стартует Черная пятница, период, когда цены на магазинных полках стремительно падают, а соблазн покупать становится почти неуправляемым. Однако, вместе с выгодными предложениями растет и риск наткнуться на недобросовестных продавцов, скрытые условия или даже откровенных мошенников. Экономист, эксперт ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук, рассказал журналистке УНН, как не попасть к мошенникам и выгодно купить вещи в период черной пятницы.

Детали

Прежде чем отправляться на сезонные распродажи, стоит разобраться в правилах возврата товаров со скидками. Большинство крупных сетей предупреждают, что именно можно вернуть, но законодательство при этом остается главным ориентиром.

Есть законодательство, а есть правила сетей. Если вы с ними соглашаетесь - покупаете. Если сомневаетесь, лучше просто найти другого продавца. Мы же прекрасно понимаем, что по-настоящему уникальных товаров очень мало

- объясняет эксперт.

Покупателю важно понимать: ответственность за выбор лежит на нем. Поэтому любой товар нужно внимательно осматривать еще до оплаты, особенно, если речь идет о дорогих покупках. А если товар уже куплен и оказывается некачественным, его нужно вернуть продавцу вместе с чеком, подтверждающим покупку.

Если вы взяли товар без чека, а потом нашли недостатки - это уже ваша ответственность. Без документа о покупке возврат почти невозможен

- подчеркивает Игорь Гарбарук

Чтобы не ошибиться с покупкой, стоит заранее отслеживать цены. Потому что часто, перед распродажами, сети искусственно повышают стоимость товара, а в Черную пятницу будто делают "скидку", возвращая цену к предыдущему уровню. 

Отслеживайте цены в течение нескольких месяцев. Иногда "скидка" - это просто стандартная цена месяц назад. А взяв, к примеру,  ноутбук, вы можете получить абсолютно голое железо, а потом еще и будете доплачивать за настройку и дополнительные гарантии

- предостерегает эксперт.

Покупателю также стоит помнить о так называемых "остатках", то есть, товарах, которые не продали в сезон. Чаще всего именно они попадают в чернопятничные акции. К примеру, скидку могут давать на осеннюю обувь, которая уже неактуальна зимой, а не на зимнюю пару.

Например, акция: покупаешь две пары обуви: вторая со скидкой 50%. Но 100% вы платите за зимнюю пару, а 50% – за осеннюю, которая уже никому не нужна. Поэтому думайте тщательно, меньше эмоций, потому что эмоции стоят дорого

- говорит специалист.

Еще один риск - товар, который может быть поврежденным или неисправным, но продавец об этом не сообщает. Такие случаи не единичны, особенно во время большого наплыва покупателей.

У меня был случай: купил бойлер. Мне говорят: "Вот, вы покупаете большой бойлер. Давайте мы вам еще маленький поставим на кухню". Говорю: "Да, давайте, не вопрос", - заплатил дополнительно деньги. Привезли, установили. Позже оказалось, что задняя часть этого бойлера разбита. Фактически его тихонько вынули из коробки и установили мне под кран. А то, что он там немножко побит - об этом конечно никто не сообщает. Мастер установил, забрал деньги - и все. Потом за ремонт доплачиваешь и думаешь: зачем я это купил?

- делится эксперт.

А вот что касается интернет-покупок, то важнейшее правило: никаких предоплат, говорит Игорь Гарбарук. Самый безопасный способ – это наложенный платеж с возможностью предварительно осмотреть товар на почте. Там его можно примерить, проверить размер, материал или даже работоспособность.

Предоплата - это самый простой способ стать жертвой мошенников. Даже 30% предоплаты могут быть реальной себестоимостью товара. Поэтому, когда вам говорят: "Ну вот 30% заплатите, а 70 оплатите потом" - от такой сделки стоит отказаться. Почему? Потому что на самом деле 30 этих процентов - это и есть реальная себестоимость того товара. То есть даже, если вы оплатили 30% оплаты, и сказали, что вам не подходит, верните мои средства, вы можете просто не получить назад денег

- предупреждает эксперт.

В конце концов, главное правило Черной пятницы - это не поддаваться ажиотажу и маркетинговым хитростям, подчеркивает Гарбарук. В Украине эта традиция еще формируется, и не все акции действительно выгодны.

В наших условиях этот хайп не работает так, как в США или Европе. Там под Черную пятницу производители специально выпускают серии товаров со скидками. А у нас часто продают то, что просто не продалось

- подчеркнул эксперт.

Планируйте покупки заранее, проверяйте цены, не делайте предоплат, не ведитесь на "акции, действующие только сегодня", и всегда контролируйте эмоции. Тогда Черная пятница станет шансом действительно сэкономить, а не потратить больше, чем планировали.

Алла Киосак

