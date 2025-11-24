$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
14:00 • 9332 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
13:47 • 15983 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:20 • 17961 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13829 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12628 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10968 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9218 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Эксклюзивы
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:47 • 15989 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20 • 17966 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12 • 39074 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 64773 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142279 просмотра
Как найти идеальный пуховик – руководство по посадке и стилю для мужчин и женщин

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Гардероб осенне-зимнего сезона в первую очередь ориентирован на тепло и удобство. Поэтому пуховик стал ключевым элементом модных образов, определяющим стиль и обеспечивающим ежедневный комфорт.

Как найти идеальный пуховик – руководство по посадке и стилю для мужчин и женщин

Fashion-бренды предлагают модели, которые не только сохраняют тепло, но и формируют модный силуэт, вписываются в образы разных стилей, подчеркивают индивидуальность, характер. Но чтобы пуховая куртка стала основой модных луков для разных ситуаций, необходимо правильно подобрать модель.

Почему посадка — главный критерий выбора?

Пуховики – неизменный тренд последних сезонов и отличный вариант для любителей модных экспериментов. Ведь при удачном выборе с ним можно создавать образы любого стиля: от строгого офисного до уютного street style. Но правильный выбор это не только привлекательный и модный дизайн, но и соблюдение пропорций, линий силуэта, комфортному движению.

Посадка влияет на удобство и визуальный эффект. Правильный размер не должен ограничивать движений и давать возможность при необходимости надеть дополнительный слой. Но не стоит утяжелять образ излишним объемом.

Основные критерии правильной посадки:

  • Линия плеч ровная, без заломов и складок.
    • Рукава должны закрывать запястья во время ходьбы.
      • Объем должен быть достаточен для сохранения тепла, но не громоздким.

        Как выбрать женский пуховик по стилю?

        Пуховик женский доступен на modivo.ua в различном исполнении: от оверсайз до приталенных, от удлиненных до коротких, зимних и демисезонных. Это свободная, комфортная и очень теплая одежда, визуально несколько увеличивающая реальные объемы. Но он и не должен обтягивать, иначе это сделает фигуру бесформенной. А талию можно подчеркнуть поясом.

        Чтобы пуховик женский стал универсальной базой для ваших зимних экспериментов, он должен соответствовать стилю гардероба. Предпочитаете модный минимализм? Обратите внимание на лаконичные силуэты, сдержанные цвета: графит, черный, молочный.

        Прямые и приталенные модели средней длины или миди с большим воротником или капюшоном дополнят офисный лук с классическим костюмом и ботильонами. Из цветов: серый, шоколадный, бежевый. Любительницам streetwear – короткие модели, объемные силуэты, выразительные детали, насыщенные оттенки, глянцевые ткани.

        Как выбрать мужской пуховик для стильного образа?

        Мужчинам важно сделать акцент на графичность форм с четко определенным плечевым поясом, вертикальной линией. Что придает образу выразительности и аккуратности. Модные мужские пуховики известных fashion-брендов в различном исполнении найдете на https://modivo.ua/c/choloviky/odyah/kurtky/pukhovyky. Для элегантного smart-casual выбирайте лаконичные модели со сдержанной прострочкой, матовой тканью и длиной до бедра или удлиненные. Они легко сочетаются с денимом, чиносами, ботинками и даже с деловым костюмом. Для приверженцев sport chic, sport-casual подходят модели из технологичных материалов, с функциональными деталями, высокими воротниками, защитой от дождя. Они сочетаются с джинсами, джоггерами, кроссовками, трекинговыми ботинками.

        На что обратить внимание при выборе пуховика?

        Главное преимущество пуховиков – эффективное сохранение тепла. Поэтому обратите внимание на утепление. Самым теплым традиционно считается пух и перо в соотношении от 70/30%. Но и искусственные наполнители мало уступают в теплоизоляции, но выносливы и просты в уходе. Обратите внимание на функциональные детали: внутренние карманы, высокие воротники и капюшоны для дополнительного комфорта.

        Идеальный пуховик – это когда посадка совершенна, силуэт подходит вашему стилю, а тепла хватает даже в мороз.

        Лилия Подоляк

        Лайфхаки
        Тренд
        Бренд