14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
14:00
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
13:47
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:20
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
13:47
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
13:20
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 142830 перегляди
Як знайти ідеальний пуховик - посібник з посадки та стилю для чоловіків та жінок

Київ

 • 978 перегляди

Гардероб осінньо-зимового сезону в першу чергу орієнтований на тепло і зручність. Тому пуховик став ключовим елементом модних образів, що визначає стиль та забезпечує щоденний комфорт.

Як знайти ідеальний пуховик - посібник з посадки та стилю для чоловіків та жінок

Fashion-бренди пропонують моделі, які не лише зберігають тепло, а й формують модний силует, вписуються в образи різних стилів, підкреслюють індивідуальність, характер. Але щоб пухова куртка стала основою модних луків для різних ситуацій, необхідно правильно підібрати модель.

Чому посадка — головний критерій вибору?

Пуховики – незмінний тренд останніх сезонів та відмінний варіант для любителів модних експериментів. Адже при вдалому виборі з ним можна створювати образи будь-якого стилю: від строгого офісного до затишного street style. Але правильний вибір це не лише привабливий та модний дизайн, а й дотримання пропорцій, ліній силуету, комфортному русі.

Посадка впливає на зручність і візуальний ефект. Правильний розмір не повинен обмежувати рухів і давати можливість за необхідності одягти додатковий шар. Але не варто обтяжувати образ зайвим об’ємом.

Основні критерії правильної посадки:

  • Лінія плечей рівна, без заломів та складок.
    • Рукави повинні закривати зап’ястя під час ходьби.
      • Об’єм має бути достатній для збереження тепла, але не громіздким.

        Як вибрати жіночий пуховик за стилем?

        Пуховик жіночий доступний на modivo.ua в різному виконанні: від оверсайз до приталених, від подовжених до коротких, зимових та демісезонних. Це вільний, комфортний і дуже теплий одяг, що візуально дещо збільшує реальні об’єми. Але він і не повинен обтягувати, інакше це зробить фігуру безформною. А талію можна підкреслити поясом.

        Щоб пуховик жіночий став універсальною базою для ваших зимових експериментів, він повинен відповідати стилю гардеробу. Віддаєте перевагу модному мінімалізму? Зверніть увагу на лаконічні силуети, стримані кольори: графіт, чорний, молочний.

        Прямі та приталені моделі середньої довжини або міді з великим коміром чи капюшоном доповнять офісний лук з класичним костюмом і ботильйонами. З кольорів: сірий, шоколадний, бежевий. Любителькам streetwear – короткі моделі, об’ємні силуети, виразні деталі, насичені відтінки, глянцеві тканини.

        Як вибрати чоловічий пуховик для стильного образа?

        Чоловікам важливо зробити акцент на графічність форм з чітко визначеним плечовим поясом, вертикальною лінією. Що надає образу виразності та акуратності. Модні чоловічі пуховики відомих fashion-брендів в різному виконанні знайдете на https://modivo.ua/c/choloviky/odyah/kurtky/pukhovyky. Для елегантного smart-casual обирайте лаконічні моделі зі стриманою прострочкою, матовою тканиною та довжиною до стегна або подовжені. Вони легко поєднуються з денімом, чиносами, черевиками та навіть із діловим костюмом. Для прихильників sport chic, sport- casual підходять моделі з технологічних матеріалів, із функціональними деталями, високими комірами, захистом від дощу. Вони поєднуються з джинсами, джогерами, кросівками, трекінговими черевиками.

        На що звернути увагу при виборі пуховика?

        Головна перевага пуховиків є ефективне збереження тепла. Тому зверніть увагу на утеплення. Найтеплішим традиційно вважається пух та перо у співвідношенні від 70/30%. Але й штучні наповнювачі мало поступаються в теплоізоляції, але витривалі та прості в догляді. Зверніть увагу на функціональні деталі: внутрішні кишені, високі коміри та каптури для додаткового комфорту.

        Ідеальний пуховик – це коли посадка досконала, силует пасує вашому стилю, а тепла вистачає навіть у мороз.

        Лілія Подоляк

        Лайфхаки
        Тренд
        Бренд