Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу

Ексклюзив
14:00 • 2204 перегляди
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
13:53 • 4448 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
13:15 • 4792 перегляди
Російський безпілотник пошкодив тренувальну інфраструктуру спортивної академії ФК “Металіст 1925”Photo
13:10 • 6440 перегляди
Словаччина знімає вето: на саміті ЄС очікується схвалення 19-го пакету санкцій проти росії
12:56 • 5864 перегляди
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго
12:50 • 6972 перегляди
Підозра у сексуальному насильстві щодо студенток: суд арештував скандального режисера Білоуса
09:47 • 15483 перегляди
16 з 28 російських ракет і 333 з 405 дронів знешкодили над Україною: деталі від ПС ЗСУ
09:23 • 17003 перегляди
"Плювок росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні": Зеленський відреагував на атаку рф дроном на дитсадок в ХарковіPhoto
08:35 • 26141 перегляди
Бюджет-2026 успішно пройшов перше читання у ВР: основні показникиPhoto
22 жовтня, 07:30 • 31622 перегляди
Старт опалювального сезону: в яких областях вже дали тепло, і як триває підготовка
Екстрені відключення світла запровадили у Києві та низці областей 22 жовтня, 04:50
Знак зодіаку Скорпіон: магнетична енергетика і стратегічний розум 22 жовтня, 05:30
Більшість регіонів охопили аварійні відключення світла після чергової атаки рф на енергетику - Міненерго 22 жовтня, 05:34
Оренда житла у європейських столицях: скільки коштує та де найдорожча 09:28
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родині 10:17
"Еміграційна мрія". Чому пропозиції переїзду у віддалені села за кордоном за 20-30 тис. євро не такі привабливі, як здається на перший погляд
Ексклюзив
14:00
Ексклюзив
14:00 • 2162 перегляди
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги
Ексклюзив
13:53
Ексклюзив
13:53 • 4390 перегляди
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo12:54 • 8210 перегляди
Нардеп-хабарник Одарченко намагається зберегти вплив на управління Державним біотехнологічним університетомPhoto10:57 • 13963 перегляди
ТОП-5 запіканок, які швидко готуються і прийдуться до смаку всій родиніPhoto10:17 • 17131 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав 13:53
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ 21 жовтня, 16:48
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix 21 жовтня, 12:00
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail 21 жовтня, 05:58
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем 20 жовтня, 15:55
Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу

Київ • УНН

 • 192 перегляди

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №14056, що передбачає нову редакцію книги першої Цивільного кодексу України. Документ вводить поняття цифрових речей, оновлює положення щодо договорів та деталізує особисті права в цифровому середовищі.

Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу

Верховна Рада ухвалила за основу у першому читанні законопроєкт (№14056) про зміни до Цивільного кодексу України, спрямований на реформування приватного права, повідомили у парламенті у середу, пише УНН.

Деталі

Пропонується нова редакція книги першої Цивільного кодексу України "Загальні положення", яка є результатом рекодифікації загальної частини цивільного законодавства.

Цей документ - це важливий етап у реформуванні приватного права. Він спрямований на приведення Цивільного кодексу у відповідність до сучасних суспільних і економічних реалій, зокрема цифровізації та розвитку ринкових відносин

- вказали у парламенті.

Законопроєкт, як повідомляється, уточнює загальні засади цивільного законодавства, статус фізичних і юридичних осіб, вводить поняття цифрових речей - таких як цифрові активи, акаунти чи доменні імена. Також оновлюються положення щодо договорів, правочинів, представництва та позовної давності.

Рекодифікація Цивільного кодексу - це не лише юридичний процес, а відновлення логіки та сучасності українського приватного права. Ми формуємо правову основу, яка відповідатиме реаліям XXI століття й захищатиме кожного громадянина. Це крок до створення найсучаснішої кодифікації цивільного законодавства в Європі. Робота триває, і результатом стане фундаментальний Кодекс приватного права - зрозумілий, справедливий і живий документ для людей

- прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у X.

Запропоновано закріпити на нормативному рівні поняття "приватного права" та "приватних відносин". При цьому запропоновано передбачити презумпцію приватних відносин: відносини вважаються приватними, якщо їх публічний характер не визначено законом і не випливає із суті самих відносин.

Передбачається запровадження гнучкіших правил ідентифікації особи: поряд із традиційним ім'ям допускається використання псевдоніма/професійного імені, ініціалів чи спеціального цифрового коду. Розділ системно переосмислює статус дитини: дитина зберігає цей статус у відносинах із батьками й після повноліття.

Також передбачається, що представництво може здійснюватися за довіреністю та/або на підставі договору. Ця зміна визнає, що сам по собі договір доручення (чи інший договір, наприклад, агентський) вже наділяє повноваженнями представника, і для представництва може бути достатнім укладення договору, якщо сторони так бажають.

Чітко визначаються особисті права в цифровому середовищі: право на забуття, право на захист від діпфейків, право на інформаційний спокій, право на цифровий образ та інші. Деталізуються існуючі та вводяться нові особисті права на: ім'я, підпис, зображення, голос, біометричні та генетичні дані.

Законопроектом також вносяться зміни до інших законів України, з метою забезпечення їх відповідності новій редакції Цивільного кодексу України.

У ВР відклали розгляд скандального законопроєкту щодо змін до Цивільного кодексу21.10.25, 09:41 • 3202 перегляди

Юлія Шрамко

