Крок до реформи приватного права: Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу

Верховна Рада ухвалила за основу у першому читанні законопроєкт (№14056) про зміни до Цивільного кодексу України, спрямований на реформування приватного права, повідомили у парламенті у середу, пише УНН.

Деталі

Пропонується нова редакція книги першої Цивільного кодексу України "Загальні положення", яка є результатом рекодифікації загальної частини цивільного законодавства.

Цей документ - це важливий етап у реформуванні приватного права. Він спрямований на приведення Цивільного кодексу у відповідність до сучасних суспільних і економічних реалій, зокрема цифровізації та розвитку ринкових відносин - вказали у парламенті.

Законопроєкт, як повідомляється, уточнює загальні засади цивільного законодавства, статус фізичних і юридичних осіб, вводить поняття цифрових речей - таких як цифрові активи, акаунти чи доменні імена. Також оновлюються положення щодо договорів, правочинів, представництва та позовної давності.

Рекодифікація Цивільного кодексу - це не лише юридичний процес, а відновлення логіки та сучасності українського приватного права. Ми формуємо правову основу, яка відповідатиме реаліям XXI століття й захищатиме кожного громадянина. Це крок до створення найсучаснішої кодифікації цивільного законодавства в Європі. Робота триває, і результатом стане фундаментальний Кодекс приватного права - зрозумілий, справедливий і живий документ для людей - прокоментував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у X.

Запропоновано закріпити на нормативному рівні поняття "приватного права" та "приватних відносин". При цьому запропоновано передбачити презумпцію приватних відносин: відносини вважаються приватними, якщо їх публічний характер не визначено законом і не випливає із суті самих відносин.

Передбачається запровадження гнучкіших правил ідентифікації особи: поряд із традиційним ім'ям допускається використання псевдоніма/професійного імені, ініціалів чи спеціального цифрового коду. Розділ системно переосмислює статус дитини: дитина зберігає цей статус у відносинах із батьками й після повноліття.

Також передбачається, що представництво може здійснюватися за довіреністю та/або на підставі договору. Ця зміна визнає, що сам по собі договір доручення (чи інший договір, наприклад, агентський) вже наділяє повноваженнями представника, і для представництва може бути достатнім укладення договору, якщо сторони так бажають.

Чітко визначаються особисті права в цифровому середовищі: право на забуття, право на захист від діпфейків, право на інформаційний спокій, право на цифровий образ та інші. Деталізуються існуючі та вводяться нові особисті права на: ім'я, підпис, зображення, голос, біометричні та генетичні дані.

Законопроектом також вносяться зміни до інших законів України, з метою забезпечення їх відповідності новій редакції Цивільного кодексу України.

