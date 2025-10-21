$41.760.03
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-2026
У звинуваченого у сексуальних домаганнях режисера Білоуса проходять обшуки
Очікувана на цьому тижні зустріч Рубіо і лаврова відкладена на невизначений час - CNN
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина Ганіча
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
У ВР відклали розгляд скандального законопроєкту щодо змін до Цивільного кодексу

Київ • УНН

 • 1092 перегляди

Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №14057, який, за словами медіа, загрожує журналістським розслідуванням. Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що це зроблено для доопрацювання документа з медіа-юристами.

У ВР відклали розгляд скандального законопроєкту щодо змін до Цивільного кодексу

У Верховній Раді відклали розгляд скандального законопроєкту №14057, який медіа розкритикували та заявили, що він ставить під загрозу існування журналістських розслідувань. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.

Деталі

Розгляд змін до Цивільного кодексу, які викликали критику медіа-юристів, відклали. Законопроєкт 14057 за ініціативи автора Руслана Стефанчука (голови Верховної Ради - ред.) перенесли з цього тижня на наступний. Щоб дати медіа-юристам час напрацювати та погодити з ініціаторам зміни… Ми точно знайдемо формулювання, які не викликатимуть занепокоєння медіа і відповідатимуть Конституції та міжнародному праву

- написав Юрчишин у Facebook.

Контекст

У Верховній Раді зареєстровано скандальний законопроєкт №14057. Медіа розкритикували його та заявили, що він ставить під загрозу існування журналістських розслідувань.

Критика законопроєкту №14057

ЗМІ аналізуючи законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу України, розкритикували декілька положень. Зокрема, збентежила пропозиція про автоматичне визнання недостовірною інформацією, яка не закріплена в судовому вироку, а також дозвіл карати за суб'єктивну думку.

Також ЗМІ розкритикували пропозицію прибирати будь-яку інформацію, якщо вона є неактуальною або такою, що втратила суспільний інтерес. Журналісти зазначають, що визначення цих двох категорій у проєкті закону не прописані.

Інститут масової інформації заявив, що даний законопроєкт становить ризик цензури й містить надмірно жорсткі вимоги до медіа.

У відповідь на критику голова ВР Руслан Стефанчук заявляв, що цей законопроєкт не про медіа, а про розширення особистих прав кожної людини.

Стефанчук, який є одним з авторів законопроєкту, спростовував основі претензії до законопроєкту, а саме:

  •  «відповідальності журналіста без вини»;
    • «заборона розслідувати корупцію до вироку суду»;
      • «суди зможуть забороняти поширення інформації до її публікації, блокувати сайти та вилучати наклади»;
        • «право на відповідь, незалежно від достовірності інформації. Це нібито означає, що навіть правдиві розслідування зобов’яжуть публікувати альтернативну версію фігурантів»;
          • «законопроект ніби-то передбачає право на примирення, вибачення, яке може розглядатись як додатковий інструмент тиску на журналістів»;
            • «право на забуття, якщо буде застосовуватись без балансу з суспільним інтересом - можливе вилучення важливих журналістських матеріалів»;
              • «тепер оціночне судження, яке висловлене у форму, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила може бути покладений обовʼязок щодо компенсації моральної шкоди».

                Анна Мурашко

                СуспільствоПолітика
