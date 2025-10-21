У ВР відклали розгляд скандального законопроєкту щодо змін до Цивільного кодексу
Київ • УНН
Верховна Рада відклала розгляд законопроєкту №14057, який, за словами медіа, загрожує журналістським розслідуванням. Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що це зроблено для доопрацювання документа з медіа-юристами.
У Верховній Раді відклали розгляд скандального законопроєкту №14057, який медіа розкритикували та заявили, що він ставить під загрозу існування журналістських розслідувань. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, передає УНН.
Деталі
Розгляд змін до Цивільного кодексу, які викликали критику медіа-юристів, відклали. Законопроєкт 14057 за ініціативи автора Руслана Стефанчука (голови Верховної Ради - ред.) перенесли з цього тижня на наступний. Щоб дати медіа-юристам час напрацювати та погодити з ініціаторам зміни… Ми точно знайдемо формулювання, які не викликатимуть занепокоєння медіа і відповідатимуть Конституції та міжнародному праву
Контекст
У Верховній Раді зареєстровано скандальний законопроєкт №14057. Медіа розкритикували його та заявили, що він ставить під загрозу існування журналістських розслідувань.
Критика законопроєкту №14057
ЗМІ аналізуючи законопроєкт про внесення змін до Цивільного кодексу України, розкритикували декілька положень. Зокрема, збентежила пропозиція про автоматичне визнання недостовірною інформацією, яка не закріплена в судовому вироку, а також дозвіл карати за суб'єктивну думку.
Також ЗМІ розкритикували пропозицію прибирати будь-яку інформацію, якщо вона є неактуальною або такою, що втратила суспільний інтерес. Журналісти зазначають, що визначення цих двох категорій у проєкті закону не прописані.
Інститут масової інформації заявив, що даний законопроєкт становить ризик цензури й містить надмірно жорсткі вимоги до медіа.
У відповідь на критику голова ВР Руслан Стефанчук заявляв, що цей законопроєкт не про медіа, а про розширення особистих прав кожної людини.
Стефанчук, який є одним з авторів законопроєкту, спростовував основі претензії до законопроєкту, а саме:
- «відповідальності журналіста без вини»;
- «заборона розслідувати корупцію до вироку суду»;
- «суди зможуть забороняти поширення інформації до її публікації, блокувати сайти та вилучати наклади»;
- «право на відповідь, незалежно від достовірності інформації. Це нібито означає, що навіть правдиві розслідування зобов’яжуть публікувати альтернативну версію фігурантів»;
- «законопроект ніби-то передбачає право на примирення, вибачення, яке може розглядатись як додатковий інструмент тиску на журналістів»;
- «право на забуття, якщо буде застосовуватись без балансу з суспільним інтересом - можливе вилучення важливих журналістських матеріалів»;
- «тепер оціночне судження, яке висловлене у форму, що принижує гідність, честь, репутацію, на особу, яка їх поширила може бути
покладений обовʼязок щодо компенсації моральної шкоди».