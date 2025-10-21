В ВР отложили рассмотрение скандального законопроекта об изменениях в Гражданский кодекс
Киев • УНН
Верховная Рада отложила рассмотрение законопроекта №14057, который, по словам медиа, угрожает журналистским расследованиям. Глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что это сделано для доработки документа с медиа-юристами.
В Верховной Раде отложили рассмотрение скандального законопроекта №14057, который медиа раскритиковали и заявили, что он ставит под угрозу существование журналистских расследований. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает УНН.
Детали
Рассмотрение изменений в Гражданский кодекс, которые вызвали критику медиа-юристов, отложили. Законопроект 14057 по инициативе автора Руслана Стефанчука (председателя Верховной Рады - ред.) перенесли с этой недели на следующую. Чтобы дать медиа-юристам время наработать и согласовать с инициаторами изменения… Мы точно найдем формулировки, которые не будут вызывать беспокойства медиа и будут соответствовать Конституции и международному праву
Контекст
В Верховной Раде зарегистрирован скандальный законопроект №14057. Медиа раскритиковали его и заявили, что он ставит под угрозу существование журналистских расследований.
Критика законопроекта №14057
СМИ, анализируя законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, раскритиковали несколько положений. В частности, смутило предложение об автоматическом признании недостоверной информацией, которая не закреплена в судебном приговоре, а также разрешение наказывать за субъективное мнение.
Также СМИ раскритиковали предложение убирать любую информацию, если она неактуальна или утратила общественный интерес. Журналисты отмечают, что определения этих двух категорий в проекте закона не прописаны.
Институт массовой информации заявил, что данный законопроект представляет риск цензуры и содержит чрезмерно жесткие требования к медиа.
В ответ на критику глава ВР Руслан Стефанчук заявлял, что этот законопроект не о медиа, а о расширении личных прав каждого человека.
Стефанчук, который является одним из авторов законопроекта, опровергал основные претензии к законопроекту, а именно:
- «ответственности журналиста без вины»;
- «запрет расследовать коррупцию до приговора суда»;
- «суды смогут запрещать распространение информации до ее публикации, блокировать сайты и изымать тиражи»;
- «право на ответ, независимо от достоверности информации. Это якобы означает, что даже правдивые расследования обяжут публиковать альтернативную версию фигурантов»;
- «законопроект якобы предусматривает право на примирение, извинение, которое может рассматриваться как дополнительный инструмент давления на журналистов»;
- «право на забвение, если будет применяться без баланса с общественным интересом - возможно изъятие важных журналистских материалов»;
- «теперь оценочное суждение, выраженное в форме, унижающей достоинство, честь, репутацию, на лицо, которое их распространило, может быть
возложена обязанность по компенсации морального вреда».