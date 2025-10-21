В ВР отложили рассмотрение скандального законопроекта об изменениях в Гражданский кодекс

В Верховной Раде отложили рассмотрение скандального законопроекта №14057, который медиа раскритиковали и заявили, что он ставит под угрозу существование журналистских расследований. Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает УНН.

Рассмотрение изменений в Гражданский кодекс, которые вызвали критику медиа-юристов, отложили. Законопроект 14057 по инициативе автора Руслана Стефанчука (председателя Верховной Рады - ред.) перенесли с этой недели на следующую. Чтобы дать медиа-юристам время наработать и согласовать с инициаторами изменения… Мы точно найдем формулировки, которые не будут вызывать беспокойства медиа и будут соответствовать Конституции и международному праву