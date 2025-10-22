Шаг к реформе частного права: Рада поддержала изменения в Гражданский кодекс
Киев • УНН
Верховная Рада приняла за основу законопроект №14056, предусматривающий новую редакцию книги первой Гражданского кодекса Украины. Документ вводит понятие цифровых вещей, обновляет положения о договорах и детализирует личные права в цифровой среде.
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект (№14056) о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины, направленный на реформирование частного права, сообщили в парламенте в среду, пишет УНН.
Детали
Предлагается новая редакция книги первой Гражданского кодекса Украины "Общие положения", которая является результатом рекодификации общей части гражданского законодательства.
Этот документ – важный этап в реформировании частного права. Он направлен на приведение Гражданского кодекса в соответствие с современными общественными и экономическими реалиями, в частности цифровизации и развития рыночных отношений
Законопроект, как сообщается, уточняет общие принципы гражданского законодательства, статус физических и юридических лиц, вводит понятие цифровых вещей – таких как цифровые активы, аккаунты или доменные имена. Также обновляются положения относительно договоров, сделок, представительства и исковой давности.
Рекодификация Гражданского кодекса – это не только юридический процесс, а восстановление логики и современности украинского частного права. Мы формируем правовую основу, которая будет соответствовать реалиям XXI века и защищать каждого гражданина. Это шаг к созданию самой современной кодификации гражданского законодательства в Европе. Работа продолжается, и результатом станет фундаментальный Кодекс частного права – понятный, справедливый и живой документ для людей
Предложено закрепить на нормативном уровне понятия "частного права" и "частных отношений". При этом предложено предусмотреть презумпцию частных отношений: отношения считаются частными, если их публичный характер не определен законом и не вытекает из сути самих отношений.
Предполагается введение более гибких правил идентификации личности: наряду с традиционным именем допускается использование псевдонима/профессионального имени, инициалов или специального цифрового кода. Раздел системно переосмысливает статус ребенка: ребенок сохраняет этот статус в отношениях с родителями и после совершеннолетия.
Также предполагается, что представительство может осуществляться по доверенности и/или на основании договора. Это изменение признает, что сам по себе договор поручения (или иной договор, например, агентский) уже наделяет полномочиями представителя, и для представительства может быть достаточным заключение договора, если стороны так желают.
Четко определяются личные права в цифровой среде: право на забвение, право на защиту от дипфейков, право на информационное спокойствие, право на цифровой образ и другие. Детализируются существующие и вводятся новые личные права на: имя, подпись, изображение, голос, биометрические и генетические данные.
Законопроектом также вносятся изменения в другие законы Украины с целью обеспечения их соответствия новой редакции Гражданского кодекса Украины.
